El Gobierno analiza la posibilidad de retrotraer la suba del piso del Impuesto a las Ganancias que había dispuesto Sergio Massa durante su gestión al frente del Ministerio de Economía. En aquel momento, se elevó el piso a 15 salarios mínimos, una medida que luego obtuvo carácter de ley por la aprobación del Congreso –paradójicamente, con el voto positivo de Javier Milei–. En caso de concretarse la reversión al esquema anterior, alrededor de 800 mil contribuyentes volverían a pagar el gravamen.

El vocero presidencial Manuel Adorni confirmó la semana pasada que el gobierno de Milei busca avanzar en la reversión de la reforma que implementó la gestión anterior. Para derogarla o modificarla, se necesita la aprobación de ambas cámaras del Parlamento, de ahí la búsqueda de apoyos del Presidente en la reunión con los gobernadores de este martes, ya que Ganancias es un impuesto coparticipable y, por ello, la merma en la recaudación mediante este tributo se traduce en menos fondos para las provincias.

En cuánto podría quedar el piso de Ganancias

Antes de la reforma del Impuesto a las Ganancias de Massa, el gravamen alcanzaba a todos los trabajadores con salarios brutos de más de $700.875 mensuales. De ahí en adelante, se aplicaban distintas alícuotas que aumentaban progresivamente a medida que el monto era mayor. A su vez, ese piso se actualizaba en función de la evolución del Ripte (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables).

Aunque aún no se conocen los detalles del proyecto del Gobierno, se estima que la base ya no sea $700.875, sino mayor por la actualización de los salarios en los últimos meses. Por eso, si simplemente se deroga la modificación de la era Massa –y no se modifica por una ley nueva–, se volvería a la ley vieja. El calculo con aquella normativa, definiría el piso de Ganancias en aproximadamente $974.000 brutos mensuales en enero de 2024.

De cuánto es actualmente el piso de Ganancias

En septiembre, con la reforma de Massa, el piso quedó en $1.770.000 brutos mensuales –el equivalente a 15 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM) en ese entonces–. Cuando, en octubre, el Gobierno elevó el haber mínimo, este monto se actualizó de forma automática y quedó en más de $2.000.000.

Actualmente, el piso se ubica en $1.980.000 brutos mensuales, y alrededor de 800 mil personas que antes tributaban este impuesto, dejaron de hacerlo a partir de la reforma.

Si la administración actual logra ir para atrás con el acompañamiento del Congreso, la gran mayoría de estos contribuyentes que dejaron de estar alcanzados, volverán a estarlo, siempre y cuando queden alcanzados por el nuevo piso.





