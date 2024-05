Javier Milei arrancó una semana ajetreada. Tras el escándalo internacional que desató durante su gira por España --insultó al presidente Pedro Sánchez y a su esposa y provocó la retirada de la embajadora en Buenos Aires-- este miércoles presentará su libro en el Luna Park donde, según cuentan en su entorno, habrá "una sorpresa". El sábado, en tanto, tal como adelantó este diario, finalmente Milei encabezará un acto en Córdoba, se trataría de un "cabildo abierto", aunque sin invitación a los gobernadores para que firmen el "Pacto de Mayo", porque aún no se aprobó la ley Bases. “No hay Pacto de Mayo porque no va a estar la Ley Bases. Se puede hacer el 20 de junio, o el 9 julio. Quince días más, menos, un mes más, no va a mover el amperímetro", evaluó el Presidente anoche en una entrevista televisiva.

El acto en el que el miércoles Milei presentará su libro --junto al diputado José Luis Espert-- se habría atrasado dos horas. Estaba previsto para las 18, pero finalmente sería a las 20 y, según cuentan, es posible que se extienda hasta la medianoche. Si bien todavía hay mucho hermetismo al respecto, la "sorpresa", dicen, no estará vinculada a la presencia de un invitado especial, sino que "estará a cargo del propio Presidente".



El 25 de Mayo, en tanto, Milei tiene planificado asistir por la mañana al Tedeum tradicional en la Catedral. Luego, cerca de las 15, partirá hacia la provincia que conduce Martín Llaryora junto con miembros de su gabinete. El acto que llevará adelante en Córdoba estará cargado del ideario "libertario". Allí, el jefe de Estado se dedicará a criticar a los gobernadores y a los a demás miembros de lo que él considera como "la casta", por "atrasar" el tratamiento de las leyes que el Ejecutivo envió al Congreso.

El evento será en el Cabildo de la ciudad de Córdoba y la idea es que "el protagonismo lo tenga la gente", aseguran en el entorno de Milei. Los gobernadores, por más que están declarando casi en tono de desesperación que quieren asistir --Rogelio Frigerio de Entre Ríos, por ejemplo, dijo este lunes que “si finalmente se hace el pacto, vamos a estar ahí. El 24 a la noche tenemos la vigilia del 25 de mayo en Paraná y yo estoy preparado para ir el 25 a la mañana donde lo plantee el Presidente"-- la idea en Casa Rosada pareciera ser la de no invitarlos. "Si quieren ir, que vayan con la gente", repiten en tono sarcástico cerca del Presidente y recuerdan que la invitación para ellos era con la condición de que voten y le den a Milei antes de la fecha estipulada las leyes que él quería.

En ese contexto, el gobernador de Córdoba anunció que ese día participará del acto y del desfile cívico militar que hará el gobierno de la provincia en la ciudad de Río Cuarto y que, después, "de confirmarse la visita por la tarde del presidente de la Nación a nuestra provincia, y respetando la institucionalidad que requiere la ocasión, acompañaré la agenda prevista por el mandatario". Es decir, es posible que asista como "anfitrión", pero en Casa Rosada decían que eso dependerá exclusivamente de él. "El pacto no se firmará así que no tiene mucho sentido que vengan", recalcaban.

Otra opción que había sobrevolado por el aire, después de unas declaraciones del ministro del Interior Guillermo Francos, era que la firma del pacto de Mayo con los gobernadores podía pasar para el 20 de junio en la ciudad de Rosario. Eso, sin embargo, no será factible ya que Milei viajará el 13 de junio a Italia para participar de la cumbre del G7 y, si bien el evento terminará el 15, él seguirá de gira por Alemania, Francia y España y regresará al país recién el 23 de ese mes. Es decir, no va a estar en la Argentina el día de la bandera.

Hay posibilidades, por ejemplo, de que la firma con los mandatarios provinciales, si la ley Bases finalmente se aprueba, se concrete el 9 de julio en Tucumán, cuando se conmemore un nuevo aniversario de la firma del acta de la independencia. El gobernador Osvaldo Jaldo ya respondió que está bien dispuesto a recibir ese día al presidente en Tucumán.

Según dicen en el círculo íntimo del jefe de Estado, después del discurso que dio en la apertura de las sesiones ordinarias el 1° de marzo -en el que anunció que invitaría a los gobernadores a firmar el Pacto de Mayo-, él dijo que no tenía expectativas de que eso finalmente fuera a ocurrir. "-¿Con qué arrancamos para la organización?", dicen que le preguntaron el dos de marzo sus colaboradores más cercanos. El les respondió: "Con nada". "Nunca tuvo expectativas", dicen los funcionarios.

"El Estado para ellos es un botín. Nos tienen que voltear y, para que no avancemos, necesitan que la ley no se apruebe", aseguran cerca del Presidente y añaden que, sin embargo, "la gente nos sigue apoyando, y eso es lo importante". "Si no sale ahora, la ley saldrá en 2025 y, si la empiezan a desilachar, la retiramos", amenazan. Calculan que tienen los votos necesarios para la aprobación en general, aunque dudan de algunos aspectos de la votación en particular, como el regreso de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias. "Hay algunas cosas puntuales que pueden no estar del todo cerradas, como ganancias, pero no estamos tan lejos", aseguran. Una vez que termine el tratamiento de esas leyes, en Casa Rosada puntualizan que seguirán con "decretos, mini leyes y resoluciones".