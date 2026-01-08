Omitir para ir al contenido principal
Las zonas afectadas

Alertas amarillas y naranjas por tormentas fuertes en 14 provincias

Se esperan lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y valores de precipitación acumulada de hasta 100 milímetros.

Bife angosto

Milo J, el chico que mezcla trap y folclore

Por Gustavo Sala

La actriz de “Euphoria” destaca como una de las principales figuras en el especial de la revista W, rindiendo homenaje a un clásico inolvidable

Sydney Sweeney y su impactante tributo en dorado a la era de oro de Hollywood

Netflix revela detalles de su esperada adaptación del clásico literario de misterio

Netflix reimagina la novela de Agatha Christie en la serie “Las siete esferas”

Exclusivo para

El acceso a la vivienda, cada vez más difícil.

Condiciones leoninas en el mercado de alquiler

Por Mara Pedrazzoli
Desalojo Cooperativa de Cartoneros

Está en Parque Avellaneda desde hace 15 años

El GCBA desalojó el predio de una cooperativa de cartoneros

Por Santiago Brunetto

Volvió a defender el secuestro de Maduro

El ataque a Venezuela y el petróleo: Milei niega lo que Trump dice a viva voz

En Casa Rosada aseguran contar con los votos necesarios para sancionarla

A la caza de voluntades por la reforma laboral

Por Paula Marussich

De la Coalición Cívica, al PRO a LLA

La conversión de Fernando Iglesias tuvo premio: Milei lo nombró embajador en Bélgica

CGT

Bullrich sostuvo que abrirá una negociación

El Gobierno ahora quiere negociar con la CGT cambios en la reforma laboral

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 8 de enero de 2026

Luis Caputo

Sorpresiva presencia del Bank of China en los u$s 3000 millones del crédito REPO

Aporte de 6 grandes bancos para evitar el default

Containers

En 2025 quedó 5.224 millones de dólares en negativo

Fuerte déficit comercial con Brasil

Primavera en el AMBA

Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este jueves 8 de enero

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 8 de enero

"Otra vez tierra arrasada"

Incendios en la Patagonia: Máximo Kirchner recordó la importancia de la Ley de Manejo del Fuego

FOTO PRENSA RALLY DAKAR 2026 arabia saudita rally dakar 2026 moto luciano benavides

La dupla Cavigliasso-Pertegarini y Luciano Benavides, los más destacados

Dakar 2026: ¿cómo les fue a los argentinos en la cuarta etapa?

Tottenham Hotspur's Dutch defender #37 Micky van de Ven pleads with referee Darren England during the English Premier League football match between Bournemouth and Tottenham Hotspur at the Vitality Stadium in Bournemouth, southern England on January 7, 2026. (Photo by Glyn KIRK / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /

Senesi, el único argentino que festejó

Premier League: mal día para Enzo, Cuti, Dibu y Lisandro

PERTH (Australia), 07/01/2026.- Sebastian Baez of Argentina in action against Stan Wawrinka of Switzerland during the quarterfinal match between Switzerland and Argentina at the United Cup tennis tournament at the RAC Arena in Perth, Australia, 07 January 2026. (Tenis, Suiza) EFE/EPA/RICHARD WAINWRIGHT AUSTRALIA AND NEW ZEALAND OUT

La caída 2-1 dejó al conjunto albiceleste fuera de las semifinales

Argentina no pudo con Suiza y quedó eliminada en la United Cup

FOTO CAPTURA VIDEO racing valentin carboni

El jugador se incorporó al equipo de Avellaneda

Valentín Carboni: “Vengo en busca de continuidad en Racing”