El secretario del Centro de Industriales Panaderos de Florencio Varela, Roberto Pucciarelli, cuestionó este miércoles por AM750 el fuerte aumento en los costos que hubo en el sector y confirmó que junto a otros referentes del sector establecieron un precio del kilo de pan sugerido de $1.500.



“Se debe al aumento del precio intempestivo de la harina. Había una posibilidad de tener un precio más barato hasta tanto se mantuvo el subsidio que habíamos arreglado con Roberto Feletti”, explicó, entrevistado por La Mañana.

Pucciarelli dijo que desde que se terminó el fideicomiso del trigo, a principios de diciembre, el precio de la bolsa de 25 kilos de harina pasó a valer entre $10.500 y $13.000, cuando antes estaba $6.500.



“Lo que pasa es que, al terminarse el subsidio, aumentó la harina. Pero también las paritarias, apareció un bono intempestivo y los municipios aumentaron más de un 95 por ciento las tasas municipales”, justificó.

“A su vez, tenés que sumarle el aumento del combustible que fue del 200 por ciento desde hace dos meses. El alza de precios fue imposible de sostener y tuvimos que trasladarlo al producto”, se lamentó.

En este punto, señaló que el pan no es un producto cualquiera que se puede aumentar sin ninguna consecuencia: “Estamos hablando de pan, que es un alimento más que básico. Es un alimento sensible”.

Dijo que en un contexto de crisis es habitual ver como “hay algunos lugares donde la gente solo tiene un pan y un mate cocido”. “El pan tiene una función social. Junto con la leche son los alimentos más básicos”, enfatizó.

Por eso, añadió: “Antes de que cerremos a última hora la gente venía a buscar un trozo de pan para ver si podía hacer tostadas. Pero ahora van con un billete de 100 pesos. El panadero no te lo va a pesar. Porque sabe de la función social. Pero la bolsita de pan vale 40 pesos”.

“La venta cae al instante cuando suben los precios. En el país del trigo, no puede valor 1 dólar y medio el kilo de pan. No puede valor 10 dólares el kilo de asado. No sé si lo va a acomodar el mercado o quién, pero hay que encontrarle una vuelta”, finalizó.