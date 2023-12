En estos últimos dos meses, en la escena underground se estuvo esparciendo con mucha rapidez el rumor del cierre del Espacio Moscú y debido a eso muchas bandas y ciclos están realizando sus últimas fechas en el mismo, como por ejemplo Sakatumba que este viernes 22 de diciembre estará haciendo su “último baile” en el centro cultural con un cierre del DJ Jabex y por supuesto que el festival residente D.I.Y que ha hecho más de la mitad de sus fechas allí también tendrá su despedida colectiva llena de artistas, amigues, sudor, pogo y mística.



Felipe Labalta junto a Maximiliano Simón son quienes se encargan actualmente de llevar a cabo los festivales musicales Do It Yourself y organizaron el martes 12 de diciembre una Jam Sorpresa titulada “Way to: Festi D.I.Y VOL. 11” donde también se presentaron en vivo el trío de chicas Enajena (@enajena_) y Casus Belli (@casus.belli_ok). La idea principal de esa fecha era anunciar a les artistas que conforman el line up del último festival en Moscú y así fue que luego de los shows y antes de una jam mágica donde se cruzaron artistas reconocidos de la escena con muchos otros músicos del público de Moscú, Felipe (parado encima de unos pallets que simulan ser una mesa en la terraza) gritó los nombres de las diecisiete bandas mientras las cámaras de todos los celulares apuntaban hacia él en un acto casi religioso durante el anuncio de la última cena.

La próxima fecha es una de las más icónicas y esperadas del ciclo ya que a partir del próximo jueves y hasta el sábado inclusive se estará celebrando en el ya histórico E. C. Moscú –-ubicado en avenida Córdoba 4335— el fin de año y la despedida de la casona que durante tanto tiempo supo ser el hogar de bandas emergentes que todos los fin de semana tocaban juntas entre amigues, diecisiete bandas se despiden de un escenario mítico que vio crecer a miles de artistas y por eso, los organizadores del D.I.Y en conjunto con la gente de Moscú brindan esta fiesta única que quedará guardada en el corazón de muchas personas que han dejado una huella en ese lugar.

Las chicas de Baja Killa.

La historia de Moscú

Feli explica al suplemento cómo surge la idea del festival de tres días: “Moscú siempre fue una casa para el festi D.I.Y así que cuando me entero de que existía una posibilidad de que cierre el espacio, le digo a Fernando (uno de los dueños) 'si hay que irse, nos vamos con bombos y platillos, y a fin de año hago la despedida, ya agendame las fechas porque te hago dos días increíbles' y todo sale de querer despedir a este lugar entre la gente que creció acá porque realmente hay muchas bandas que arrancaron de cero y con el tiempo fueron evolucionando hasta estar en el lugar que ocupan hoy en día”. El organizador aclara que sobre la marcha agregaron un día más debido a la gran cantidad de bandas que querían que toquen, dice: “Yo había agendado 29 y 30 y después apareció la idea de hacer algo previo a esos dos días, quedaban artistas por meter, quedaban un montón de bandas que quieren participar que son quizás de una época previa al boom de Moscú como por ejemplo Estúpido y Sensual Tomat que es una banda que está desde los primeros días y cada vez que había un micrófono abierto o una jam lo llamábamos porque es un genio y siempre se copaba”.

Las bandas que se presentan en este volumen #11 son Garbage People (@ garbage__people), Winona Riders (@winona.riders), Socorro (@socorroooooooooo), Delfines Entrenados Para Matar (@delfinesepm), Sunlid (@sunlid_), La Real Academia (@lxrealacademia quienes estarán presentandose por última vez), Sugestiones (@sugestiones.bnd), Lola (@lola__band), Paranoia (@paranoia_paranoia_), Capricho (@capricho.banda), Estúpido Y Sensual Tomat (@nicolastomat), Magios (@magiosoficial), Error Vanessa (@errorvanessa), Vagobeat (vago_beat), Satana Satana (@satanasatana__), Blokbaster (@blokbaster.mov) y Jero Jones (@jerojones__).

Feli –quién también es conocido por ser el guitarrista de Capricho– nos dice que muchas bandas se acercaron a él con ganas de participar y que se terminó sumando mucha más gente de la que él pensaba, cuenta: “se coparon bandas que no pensé que se iban a sumar, lo cual me dejó súper contento porque si bien no sé exactamente qué fue lo que hicimos como espacio, a la gente le gustó. Más que nada yo estoy feliz de la gente que valora Moscú como el lugar que fue para el crecimiento de ellos, muchas veces se lo comparó con Cemento y que haya bandas que respeten el espacio y lo quieran me parece hermoso”, confesó también que las bandas que no pueden tocar igual le dijeron que van a ir a bancar y dice “eso te da una idea del sentido de pertenencia que sienten las personas para con este lugar, es muy familiar, somos gente que va a trabajar, pero que quiere dejar una huella de lo que hicimos”





Con más ganas que certezas

“El primer DIY es una linda historia, yo tenía una fecha colgada que la quería hacer con el colectivo Mitosis, pero había abandonado el espacio recientemente. En ese entonces estaba en un momento de empezar a hacer cosas por mi cuenta, la primera fecha de mi festival coincide con el primer NEO MUERTE (festival anual de bandas organizado por Renata Bade que se realiza en el Polo Cultural Saldías). Justo tres días antes anuncian que va a llover todo el fin de semana entonces lo posponen, ese mismo jueves que lo pasan de día, me llama Lucy –cantante de Dum Chica– y me dice que con un par de bandas se habían quedado manija de tocar y me consulta si era posible hacerlo en Moscú, a lo que consulto, me dicen que sí y ese mismo día armo un grupo de Whatsapp para organizar la fecha” cuenta el guitarrista de Capricho.

La primera fecha tuvo como line up Mujer Cebra, Dum Chica, Sakatumba, Capricho y Garbage People. @redal0 cuenta también que Lucy hizo el flyer que fue resuelto en 40 minutos con un meme pasó Pato –baterista de Mujer Cebra– al grupo y con esa imagen de Super Secret DIY hicieron el flyer, lo anunciaron tres días antes y Feli explica: “de esa primera fecha quedaron un montón de cosas a lo que es hoy el festi, de decir che bueno no anunciamos las bandas o si las anunciamos es cerca de la fecha, no decimos en qué orden tocan, hacemos las cosas nosotros, gestionamos nosotros, pedimos complicidad de las bandas para ciertas cosas como que no buchoneen la hora a la que tocan, que sean parte de la mística, porque toda mística es tan real como querés que sea, cuando te explican el truco de magia pasa a ser solo un truco, es lo mismo acá”. La primera fecha, a pesar de la lluvia torrencial que azotaba la ciudad, alcanzó el SOLD OUT siendo el primero del D.I.Y y del Espacio Moscú a la vez.

La segunda edición fue en Julio de 2022, el festival fue de dos días –viernes 8 y sábado 9 de julio– y tocaron Jero Jones, Etílico, Ryan, Sunlid, Sakatumba, Dum Chica, Capricho, Mujer Cebra, Gaxiq y Garbage People. Muchas bandas que han participado de las diferentes ediciones del D.I.Y, han viajado hasta la ciudad de La Plata en su colaboración con la @fiestamasonica que tuvo lugar en el PURA VIDA, han colaborado también con otros ciclos como el @ciclokatana –dirigido por las hermanas Micaela y Pilar de @bajakilla– y tuvieron fechas en otros centros de CABA como por ejemplo El Emergente (ubicado en Acuña de Figueroa 1030).

“Actualmente somos Max y yo, él se encarga de toda la parte estética, visual, es el que hace los flyers, diseñó también al alien que es la mascota del festival y yo me encargo de la parte más espiritual, la curaduría de las bandas, conseguir fechas, la comunicación. Max entendió muy bien lo que era el festi desde el principio, el D.I.Y tiene esto de hecho a mano, da la sensación de que le falta pulir y la estética es esa. Feli sigue contando que es por eso que la estética del artista visual @lordmaxsimon le fascina tanto, porque “refleja algo autogestivo, autoconvocado y algo que está en constante desarrollo y crecimiento, algo que lo ves y está buenísimo, pero que no es puntualmente refinado porque somos dos personas que estamos haciendo todo muy sobre la marcha y como podemos. De repente el festi es un bicho enorme, necesitaba ayuda y Max es una de las mejores personas para laburar que conocí”, expresa también que cuando están en situaciones complejas, el uno al otro saben como bajarse a tierra y que trabajar codo a codo es algo que se les da muy bien ya que se complementan laboralmente.

Un tiempo extra

El pasado martes el Espacio Cultural anunció una noticia en su Instagram @moscuespaciocultural y lanzaron un comunicado que dice “Amigxs, queremos contarles una hermosa noticia: tenemos MOSCÚ (en Av. Córdoba donde siempre) por un tiempo más. En principio, la temporada de verano, más luego, el tiempo dirá. Llegamos a un acuerdo con los dueños y por un tiempo seguiremos aquí. Así que de momento postergamos la mudanza” comunicaron los dueños Fer y Pablo mientras agradecen a todes les amigues por su apoyo en estos meses de incertidumbre.

Más allá del hecho de que finalmente durante enero y febrero de 2024 el espacio se mantendrá abierto, la despedida organizada por el Do It Yourself se mantiene en pie y promete ser una fiesta de nostalgia y alegría para decirle hasta pronto al establecimiento. "Si no sabes lo que es Moscú, entrá a google, busca en Vivo Buenos Aires alguna de las mil fechas que hubo en Moscú, entra al perfil de alguna de las bandas que van a tocar y si después de eso te da curiosidad, vení, esta es una fecha muy especial, cargada de muchas cosas que le van a gustar a ciertos paladares que ya vivieron la experiencia, es un guiso con todos los ingredientes y si no te gusta el mondongo, lo lamento. Recomiendo que vengan al D.I.Y por fuera de esta fecha, todo es muy hecho a mano así que tienen que saber que los resultados no son bonitos, son funcionales, al que pretende ir a un lugar y que esté todo servido y que tenga mil comodidades, el D.I.Y no es para vos, es para nosotros, los que vamos a una fecha a ver a todas las bandas, desde la primera a la última, nos quedamos afuera y cuando salen los músicos los abrazamos todos transpirados y les agradecemos por la fecha. En general siempre van a poder encontrar en el festival música que vale la pena escuchar, bandas que vale la pena seguir, lugares que vale la pena frecuentar y si tenemos suerte te vamos a contagiar un poco del espíritu hacelo vos mismo y sumate a hacer el pogo porque el pogo no se hace solo, lo tenés que hacer vos” termina diciendo Felipe.

Pueden sacar sus pases de los tres días en el perfil de Instagram del Festival D.I.Y y también pueden sacar entradas por cada día que quieran ir en caso de no asistir a todos.