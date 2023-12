El economista y miembro del Centro de Economía Política (CEPA) Martín Epstein sostuvo que hay "una avanzada muy potente" por parte del Gobierno de Javier Milei, que "pretende discutir cosas que él dijo en campaña pero que mucha gente dijo que no lo iba a hacer".

En diálogo con AM750, Epstein explicó el alcance que podría tener el DNU de 300 páginas que dará a conocer este miércoles por la noche el mandatario ultraderechista.

"Yo pondría una señal de alerta, porque todo lo que se viene diciendo del DNU sugiere que (Javier Milei) va a hacer todo lo que dijo: desregular todo el mercado de trabajo para que se licúen los derechos, seguramente va a querer tocar a las obras sociales y los sindicatos. Hay un amplio abanico de modificaciones", señaló.

"Están hablando de derogar 300 leyes por decreto y modificar 300 más. Es un nuevo proceso constituyente, es peligrosamente antidemocrático", advirtió.

¿No hay plata?

Consultado por el slogan del nuevo Presidente en relación a la falta de fondos en el Estado —"No hay plata", suele repetir jocosamente Milei—, el economista del CEPA dijo "no coincidir" con el líder de La Libertad Avanza porque "siempre hay caminos alternativos" y "soluciones que son discutibles". "Cuando escucho que solo hay un camino y hay que bancarse la que venga, me da miedo. Son discursos mesiánicos y totalitarios. Creo que en democracia las cosas se tienen que poder discutir", argumentó.

Por otra parte, Epstein dijo que el Gobierno de China "le dio la espalda a Milei por todo lo que dijo en campaña", ya que el nuevo tramo del swap con ese país, por el equivalente a 6500 millones de dólares, se mantendría inactivo hasta nuevo aviso.

"Para peor, la canciller (Diana Mondino), con poco tacto, se puso a hablar de la independencia de Taiwán en una reunión con representantes chinos en el país, que es como ir a mojarle la oreja al representante de China en Argentina. Esto es gravísimo no solo en términos diplomáticos sino también comerciales, porque quién te va a comprar la soja si no es China", insistió.

Qué pasará con la deuda del FMI

Para el miembro del CEPA, "es un misterio" la manera en que se renegociará en el futuro inmediato la deuda que la Argentina mantiene con el Fondo Monetario Internacional. "El FMI va a esperar si (Milei) está en condiciones de cumplir con las metas. Creo que MIlei va a hacer lo posible para cumplirlas, porque es su forma de demostrar que está logrando sus objetivos. Y el FMI le va a soltar un poco la correa", deslizó.

Retenciones al campo y escalada de precios

Por último, Epstein analizó qué sucedería con el proyecto de ley del Gobierno que busca aumentar retenciones a ciertos sectores del campo.

"(Milei) se quiere pelear con muchos sectores al mismo tiempo y no le va a dar la espalda. El sector que mejor quedó parado después de la devaluación fue el agroexportador, porque es al que no solo le beneficia el tipo de cambio, sino que en términos impositivos no le cambió casi nada", explicó.

"El trigo, el maíz y la carne van a tender a dolarizarse en el mercado interno y, frente a cualquier tipo de caída en el consumo, suben los agroexportables. Ellos no van a perder de ninguna manera", cerró.