La modelo e influencer italiana Chiara Ferragni anunció que donará un millón de euros a un hospital, tras conocerse la sanción que la justicia italiana le impuso por haber incurrido en una "práctica comercial incorrecta" en una campaña publicitaria que realizó junto a una marca. En un posteo de Instagram, la modelo se disculpó por el error, confirmó la donación, pero criticó la sanción que recibió.

En un comunicado, la Autoridad Garante de la Competencia y el Mercado de Italia (AGCOM) detalló que impuso la sanción de más de un millón de euros ya que Ferragni y Balocco insinuaron a través de su campaña publicitaria que la compra de un "pandoro" de Balocco con el nombre Ferragni contribuiría a una donación al Hospital Reina Margarita de Turín.

Sin embargo, esta donación, que ya había sido realizada por Balocco meses antes por un total de 50.000 euros, contrasta con la recaudación real de la campaña de la influencer que ascendió a más de un millón de euros.

Tras varios días de silencio, Ferragni admitió el error y y anunció la donación. "Me disculpo y doy medidas concretas a mi gesto: devolveré 1 millón de euros al Hospital Reina Margarita para apoyar el cuidado de los niños. Pero no es suficiente: lo hago públicamente porque me di cuenta de que cometí un error de comunicación. Un error que atesoraré en el futuro, separando completamente cualquier caridad, que siempre he hecho y seguiré haciendo, de las actividades comerciales", posteó.



Pero criticó la la sanción que le impusieron. "La considero desproporcionada e injusta", dijo. "Mi error de buena fe fue vincular con la comunicación una actividad comercial a una solidaria. Desafortunadamente puedes cometer errores, lamento haberlo hecho y me doy cuenta de que podría haber protegido mejor. Pero si la sanción definitiva fuera -como espero- menor que la decidida por la AGCM, la diferencia se añadirá al millón de euros", dijo.

