El gobierno de Estados Unidos accedió a liberar este miércoles al empresario colombiano Alex Saab, un aliado clave del presidente venezolano Nicolás Maduro, a cambio de la libertad de 10 estadounidenses y 20 venezolanos detenidos en su territorio. Tras obtener un indulto del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y ser liberado, Saab viajó a Venezuela fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores.

"Queremos asegurarnos de que nuestros compatriotas sean liberados. También nos centramos en los presos políticos en Venezuela y tratamos de garantizar su liberación", declaró el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, a periodistas. "Tenemos mucho trabajo en marcha en ambos frentes en este momento. Esperamos tener buenas noticias para compartir", añadió.

En el marco de la neegociación seis sindicalistas venezolanos que fueron detenidos entre el 4 y el 7 de julio de 2022 fueron liberados, informó su abogado, Eduardo Torres. Diversas organizaciones de la sociedad civil precisaron la identidad de todos ellos a través de la red social X. Se trata de Alcides Bracho, Alonso Meléndez, Emilio Negrín, Gabriel Blanco, Néstor Astudillo y Reynaldo Cortés, quienes habían sido condenados el pasado agosto a 16 años de prisión, por los delitos de conspiración y asociación para delinquir.

También fue incluido en el intercambio Leonard Francis, conocido como "Fat Leonard", preso en Venezuela con pedido de captura de la justicia estadounidense por haber orquestado el mayor escándalo de corrupción en la historia de la Marina de Estados Unidos. “Fat Leonard” será extraditado este jueves y debe llegar a Florida en el transcurso del día, informó un alto funcionario del Gobierno de Biden.



Entre los estadounidenses que serían liberados en el canje se encuentran dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, que estuvieron presuntamente involucrados en un intento de derrocar a Maduro en 2019. También Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Joseph Cristella, acusados ​​de ingresar al país ilegalmente desde Colombia.



Alex Saab

Respecto al caso de Saab, éste llegó a Miami en octubre de 2021 tras ser extraditado desde Cabo Verde. Estaba siendo juzgado por un cargo de conspiración para lavar dinero. La fiscalía estadounidense lo acusa junto a su socio, el prófugo colombiano Álvaro Pulido, de transferir 350 millones de dólares obtenidos ilegalmente en Venezuela para blanquearlos a través de Estados Unidos.

De acuerdo con la Fiscalía, Saab había sido informante de la agencia antidrogas de EE.UU. (DEA) y había brindado información sobre los sobornos pagados a funcionarios venezolanos. El arresto y extradición enojó al Gobierno venezolano, que asegura que el empresario ejercía labores de enviado especial de Caracas en el momento de su detención y que la justicia estadounidense no había respetado su inmunidad diplomática.

Un grupo de relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reclamó en septiembre a las autoridades norteamericanas la puesta inmediata en libertad de Saab, alegando presuntas irregularidades en la detención. "En particular, la información que recibimos indica que en el momento exacto de su detención, mientras se encontraba en su lugar en el Aeropuerto Internacional Amílcar Cabral, no existía Notificación Roja de Interpol, ni se le presentó orden de aprehensión. En cambio, ambas fueron emitidas ex post facto", señaló el comunicado de la ONU en su página oficial.

Menos tensiones

El acuerdo Caracas-Washington, se produce en un momento en el que la tensión entre ambos se redujo en los últimos meses. También hay una cierta distensión entre el mandatario y la oposición, con la que en octubre firmó el acuerdo de Barbados sobre las elecciones presidenciales de 2024.

En contrapartida y para alentar el diálogo Washington levantó parcialmente las sanciones al petróleo, oro y gas venezolano, supeditándolo a dos condiciones. El gobierno venezolano debía establecer un proceso para levantar las inhabilitaciones políticas de los opositores venezolanos y comenzar a liberar a las personas detenidas injustamente, es decir, tanto a los estadounidenses como a los presos políticos venezolanos.

"Parece que Maduro, hasta el momento, está manteniendo su compromiso para unas elecciones libres. Tenemos un largo camino por recorrer, pero está bien hasta el momento", apuntó el presidente de EE.UU., Joe Biden, al ser preguntado por la prensa en Milwaukee respecto al intercambio de presos.