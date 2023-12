Después de varios años de reclamos e idas y vueltas judiciales, finalmente Fátima Florez, humorista, imitadora y novia del presidente Javier Milei, tuvo que pagarle a Moria Casán por imitarla, y la One le agradeció con un ácido comentario.

"Gracias mi amor, engordaste mi bolsillo", le lanzó Moria a Fátima, después de haber cobrado por las últimas imitaciones de la pareja de Milei. En adelante, Florez no podrá imitar más a la diva.

Consultada por un movilero de Intrusos, Moria habló sobre la decisión de Florez. "Suerte, divino. Me encanta porque yo se lo pedí", dijo la diva, y se reservó un comentario para el nuevo productor de Fátima. "Lo que debo decir es que Marín, el empresario de ella, el nuevo, un señor, porque lo último que hizo Fátima ya me entró en mi cuenta".

"Ya cobré. gracias mi amor, engordaste mi bolsillo. Igual no está al día, porque con todo lo que me hizo, sabés toda la que me tiene que poner...", cerró Casán.

Más de una vez Moria había expresado su descontento con la forma en que Florez la imitaba: "No me gusta cómo me hace, me hace como una Moria rancia con naftalina. Entonces en diciembre empecé a decir 'bueno, si me hacés, pagame'. No la odio ni la detesto, déjense de joder los que dicen eso", dijo en una oportunidad.

Seguí leyendo