El presidente Javier Milei convocó a sesiones extraordinarias a partir del próximo 26 de diciembre. Es el segundo paso importante del gobierno de La Libertad Avanza tras el DNU que Milei anunció en su primera conferencia de prensa grabada el miércoles por la tarde en el Salón Blanco de Casa Rosada. Dentro del paquete de leyes incluyó un proyecto elaborado y presentado por Juntos por el Cambio y el interbloque Federal para implementar el sistema de Boleta Única de Papel en las elecciones presidenciales y de legisladores, que tuvo media sanción en Diputados en el año 2022. En el paquete incorporó la derogación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) ni la eliminación de las elecciones de medio término. Esas versiones habían circulado hace unas semanas, pero finalmente no se avanzó en ese sentido.

El ministro del Interior, Guillermo Francos, fue el encargado del segmento de "reforma política" dentro del paquete de leyes en el que La Libertad Avanza estuvo trabajando durante las últimas semanas. Hace unos días el titular de la cartera de Interior había dicho: "Debemos ir hacia un sistema electoral de boleta única. Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este mecanismo donde un elector llega al cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos". Otro de los argumentos que desde el gobierno utilizan para justificar este tipo de reformas es "que se gasta mucha plata y no hay más". Francos sigue trabajando arduamente para negociar y buscar la adhesión de los gobernadores para que los legisladores que responden a ellos acompañen en el Congreso esa y otras reformas. Por ahora ninguno confirmó qué hará.

"Los gobernadores son conscientes de que son necesarias estas medidas y también respetan la voluntad popular", confían en Balcarce 50 un día después de que la totalidad de los líderes provinciales se reunieran con Milei, Francos, el jefe de Gabinete Nicolás Posse, y también con el titular de la cámara de Diputados Martín Menem en el salón Eva Perón. Allí, sin embargo, el gobierno no les presentó a los gobernadores un adelanto del DNU que finalmente se dio a conocer el miércoles por la noche ni tampoco el temario del Poder Ejecutivo para tratar en sesiones extraordinarias. En ese paquete de leyes también está la derogación de la ley que eliminó el impuesto a las ganancias. Algo que preocupa seriamente a los gobernadores porque la quita del gravamen significó un agujero en las cuentas de las provincias.

En cuanto al proyecto de boleta única, la idea del gobierno es avanzar con el proyecto que ya tiene media sanción en Diputados e ir hacia un esquema como el que ya utiliza la provincia de Córdoba. Es distinto al de otras provincias donde también funciona ese sistema, como en Santa Fe. La boleta única de papel (BUP) que se utiliza en Córdoba incluye a todos los partidos, cargos y candidatos, y permite emitir el voto marcando casilleros. En junio de 2022 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que iba en ese sentido, que fue presentado por JxC y el interbloque Federal. Reunió 132 votos a favor, provenientes de la mayoría del arco opositor de ese momento; 104 negativos, del Frente de Todos y sus aliados; cuatro abstenciones de la Izquierda, y 15 ausencias. En esta ocasión, el bloque de UxP en el Senado tampoco estaría dispuesto a acompañar.

En aquella votación en Diputados, Paula Penacca, del Frente de Todos, expresó: "'Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago'. Si tan maravillosa es la Boleta Única papel, ¿por qué no la usan donde gobiernan hace 15 años?; el sistema electoral funciona: quieren arreglar lo que no está roto. Pero no tienen interés en arreglar lo que rompieron cuando gobernaron". La postura del bloque seguiría siendo la misma.

De hecho, desde Unión por la Patria analizan que en caso de avanzar el proyecto que ya tiene media sanción en diputados, el impacto generaría que "cambie la dinámica política", ya que "se personalizaría la política y pasarían a tener menos peso los partidos" y, además, añaden "se desengancharía cualquier elección simultánea de la elección nacional".

Francos, en un acto que encabezó la semana pasada en la Cámara Nacional Electoral por los 40 años de democracia remarcó que "otro tema a conversar", en el marco de las "reformas políticas", que quieren llevar adelante es el del sistema de los partidos políticos. "Si bien todos creemos en ellos, hay muchos que, en esta vorágine de representación y de búsqueda de espacios, quizás no representan", disparó.

Distinto es el caso de la derogación de las PASO. Francos trabajó en un proyecto nuevo que no fue incluido en el temario. El argumento de LLA para eliminarlas es que "tiene mucho costo y muchas fuerzas políticas no lo usan" y que "hacen que el proceso electoral sea innecesariamente largo. En el pasado ya hubo proyectos en esa línea presentados en el Congreso. Desde el bloque de UP algunos consideran, por ejemplo, que las PASO generan "una sobredosis electoral para el pueblo que está harto", y es posible que en ese caso haya más legisladores proclives a acompañar el proyecto del que aún, sin embargo, no se conoce la letra chica.