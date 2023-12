Aunque venía de cerrar uno de sus mejores años goleadores, Gabriel Hauche sorprendió este martes al anunciar su salida de Racing cuando todo apuntaba a que el delantero de 37 pirulos continuaría al menos una temporada más.

"Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística", expresó el atacante de mote diabólico mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

"La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y en cada partido me brindé por completo para estar a la altura de lo que exige un club como el nuestro", agregó.

El propio Hauche se encargó de no dejar lugar a rumores tras su sorpresivo salida: "Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución. Al contrario, estoy agradecido a quienes me abrieron la puerta en enero de 2022 para que pueda pisar nuevamente el Cilindro".

El Demonio terminó 2023 como el segundo máximo goleador de Racing con 9 gritos en 54 partidos, sólo por detrás del defensor Gonzalo Piovi quien totalizó 11 festejos, en su mayoría de pelota parada.

Sin Hauche, Racing no tendrá entonces a sus cuatro máximos goleadores de la temporada que se va, toda una curiosidad para un equipo que sufrió más que nada por sus falencias defensivas. Estos son Piovi (vendido al Cruz Azul de México), Matías Rojas (7 goles; se fue libre a mitad de año al Corinthians) y Maxi Romero (7 goles; muy resistido por los hinchas, no continuará en el club).

"Para ustedes, los hinchas, solo tengo palabras de admiración, son el corazón del club y eso va a ser así por siempre. Si alguien me hubiera dicho de chico que iba a vivir esta historia increíble, no le hubiese creído. Pero a veces la realidad es más linda que los mejores sueños. Te quiero mucho, Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida", cerró Hauche en su comunicado.

El Demonio puso fin así su tercer y probablemente último paso por la Academia (2010-12, 2013-15, 2022-23) con un registro de 246 partidos, 43 goles y tres títulos: el Torneo 2014, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2023.