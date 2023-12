El actor Kevin Spacey aseguró en una breve entrevista con el periodista político Tucker Carlson, y que concedió personificado como Frank Underwood, el protagonista de la exitosa serie de Netflix House of cards de la que fue desvinculado en 2018 por denuncias de acoso y abuso sexual, que la plataforma existe gracias a él.



"Cada vez que una persona abre la aplicación estás allí de alguna manera", señaló el periodista que desde la cadena de noticias Fox fue crucial para el ascenso de Donald Trump a la presidencia y que en septiembre pasado viajó a la Argentina para entrevistar al entonces candidato de La Libertad Avanza y actual presidente, Javier Milei.

"Sí, ¿sabes qué es eso?", contestó Spacey y luego golpeó la mesa con el puño como lo hace Underwood en House of Cards, "Auge, auge. Así que es extraño que hayan decidido cortar públicamente los lazos conmigo basándose únicamente en acusaciones que ahora se ha demostrado que son falsas. Porque no creo que haya ninguna duda. Netflix existe gracias a mí. Los puse en el mapa y trataron de enterrarme".

cuando se lanzó en 2013 como una de sus primeras series originales en streaming. Allí, Spacey interpretó a Frank Underwood, un presidente estadounidense hambriento de poder, hasta la sexta temporada, cuando

El actor negó las acusaciones y en 2022 fue declarado inocente en New York en una demanda por agresión sexual contra Anthony Rapp, quien aseguró que Spacey lo había atacado en los años '80. En julio de este año, además, fue absuelto de los cargos de agresión sexual que le habían iniciado en Reino Unido. En cambio, el año pasado un juzgado de Los Angeles sentenció a Spacey y su compañía productora a pagar más de 30 millones de dólares a los realizadores de House of Cards, por las pérdidas ocasionadas por el despido del actor. El tribunal consideró que Spacey había violado las condiciones de "conducta profesional" en su contrato, al "involucrarse en ciertas conductas en conexión con algunos miembros del equipo en cada una de las cinco temporadas que protagonizó y fue productor ejecutivo de House of Cards".

Carlson también le preguntó a Spacey, que permaneció en el personaje durante la entrevista de siete minutos que se puede ver en el sitio tuckercarlson.com, cuándo volvería al trabajo, y el actor de Los sospechosos de siempre y Belleza americana respondió: "Regresé al trabajo en el momento en que empezamos a hablar, Tucker".



La extraña tradición de Spacey de publicar videos personificando al personaje de House of cards comenzó en 2018, cuando lanzó su primer video tras afrontar varias acusaciones de agresión sexual, que pronto descarrilaron su carrera en Hollywood. En medio de las acusaciones, el actor publicó el video, titulado Let Me Be Frank, disfrazado de Underwood, quien fue asesinado en la sexta y última temporada de la serie.



Hablando directamente a la cámara, como lo hace Underwood en la ficción, Spacey hizo referencia a las acusaciones en su contra y a la muerte de Underwood. "A pesar de todas las tonterías, la animosidad, los titulares, el juicio político sin juicio. A pesar incluso de mi propia muerte, me siento sorprendentemente bien y mi confianza crece cada día en que pronto sabrán toda la verdad", dijo en 2018.

Un año después, también desde el personaje, publicó en sus redes un video pidiendo "bondad en el mundo" y en 2020, durante la pandemia, instó a las personas que la estaban pasando mal a "buscar ayuda".



A principios de este año, Spacey recibió su primer papel desde las acusaciones de agresión sexual en una película independiente italiana de bajo presupuesto titulada L'uomo Che Disegnò Dio. Antes de eso, su último rol había sido en Billionaire Boys Club de 2018, que el director James Cox filmó antes de que salieran a la luz las acusaciones de agresión sexual y se estrenó en cines, donde recaudó 2,8 millones de dólares en taquilla.

El encuentro entre Spacey y el periodista, por otra parte, es también una especie de "revancha de parias": Carlson fue despedido de Fox News a comienzos de este año, luego de que la cadena tuviera que pagar varios millones de dólares para llegar a un acuerdo extrajudicial con Dominion Voting Systems. La compañía encargada del hardware y software para votar en Estados Unidos y Canadá le inició un juicio por difamación a Carlson y la cadena, debido a los constantes ataques del periodista y la sugerencia de que esos sistemas habían sido vulnerados para cometer fraude contra Donald Trump. Ese juicio también afectó la imagen de Carlson cuando se revelaron comunicaciones internas en las que el periodista se quejaba a las autoridades del canal por la cobertura de las elecciones de 2020, y en las que se burlaba del trabajo de las mujeres en Fox News.

Quizás por eso, en el diálogo hay un intercambio en el que ambos juegan con sus situaciones personales. "Vos sabés que en realidad tenemos algo en común", dice Carlson, a lo que Spacey responde: "Oh, sí. Ambos fuimos cancelados por nuestras cadenas". "Cierto, pero además a vos intentaron matarte", dice el periodista, y Spacey remata: "Sí, pero aquí estamos, Tucker, más grandes que nunca", para luego ofrecerle la vicepresidencia en una eventual carrera presidencial para 2024. Más adelante, Carlson inquiere si Spacey / Underwood aún mira Netflix, a lo que el entrevistado contesta: "Probablemente tanto como vos mirás Fox". La referencia a los medios retorna cuando Spacey / Underwood es interrogado sobre el rol de la prensa en su caída, y el actor responde: "El diligente legado de los medios es cortar y pegar solo lo que les interesa de algúna 'fuente confiable'".

A pesar de ser presentado como Frank Underwood, a lo largo de la entrevista se van difuminando los límites entre realidad y ficción; el recurso de romper la cuarta pared y hablarle a la cámara, habitual en House of Cards, contribuye a la confusión entre el personaje de ficción y el intérprete. De hecho, en un momento Carlson le pregunta "¿Esto es un episodio o es algo real?", a lo que Underwood / Spacey contesta: "Bueno, probablemente es un poco de ambas cosas. Quiero decir, Tucker, ¿qué es verdadero y qué es falso? ¿Qué es la vida y qué es el arte? ¿Qué es real? ¿Qué es performance? Amo cuando estas cosas se cruzan, porque es entonces cuando todo se pone interesante."