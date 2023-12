El ataque de Javier Milei a Hugo Arana sigue suscitando reacciones. A los mensajes de su hijo Juan y la Asociación Argentina de Actores y Actrices se sumó el de la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (SAGAI). Mediante un comunicado publicado este martes en X (antes Twitter), la entidad repudió "enérgicamente" el "inoportuno e innecesario ataque" al artista.

Comunicado de SAGAI

Lo más llamativo del episodio en cuestión es, claro, que el Presidente le discuta a una persona ya fallecida (Arana murió de Covid en 2020). En Nochebuena dedicó un extenso posteo a un video de 2017 en el que el actor cuestionaba la teoría del derrame ante la mirada del entonces ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne. Milei acusó a Arana de decir "burradas" y de "repetir frases llenas de envidia, odio y resentimiento". Todo para justificar su slogan de que "no hay plata", y justo el día después en que Federico Sturzenegger anunciaba reformas para la cultura y se metía, especialmente, con el Instituto Nacional del Teatro. Así concluye el comunicado de SAGAI, dando cuenta, quizá, de una sensación compartida por muchos -actores y actrices, pero también por el público-: "Aunque no estés para defenderte de los agravios, somos miles las voces que resguardamos y honramos tu memoria".

La organización interpreta lo ocurrido como un "hecho que duele y atormenta", pero que a la vez "deja al descubierto el amor que ronda a almas grandes y generosas como la de Hugo". Es una idea similar a la que transmitió a través de Instagram su hijo, quien había agradecido a Milei por "provocar una catarata de bellos mensajes" que recuerdan a su padre con "tanto cariño". Un símbolo de ello es el "Hugo Arana de la suerte" que comenzó a circular en X: es una foto suya con la remera de Juicio y Castigo, tomada de un posteo de H.I.J.OS. Capital ("Hugo Arana: Con memoria, siempre").

"En momentos donde reina el individualismo, no hay amor más grande que seguir enalteciendo la bandera del bien común y la solidaridad. Por eso decimos: Con Hugo, no (...). No con quien siempre decía lo que pensaba y lo defendía con argumentos. No con quien esparció los ideales del bien común en los momentos más difíciles", se lee en el texto de SAGAI, acompañado por un video que repasa distintos momentos de la carrera del artista. Se lo presenta como alguien que "alzó la voz" para afirmar que "todos merecemos una vida mejor" y como alguien que "siempre se alejó de la envidia, el odio y el resentimiento", las emociones que Milei le había adjudicado.

Comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices





El comunicado de la Asociación Argentina de Actores y Actrices se conoció en Navidad. Tiene la forma de una carta dirigida a Arana. "Están usando una opinión que diste en un reportaje de hace un tiempo para insultarte y defenestrar de esta manera a los que creemos que el único camino posible en cualquier materia es el bienestar común", dice el texto. "Los insaciables de siempre son capaces de intentar cruzar cualquier límite y no terminan de entender, entre otras cosas, de qué se trata la solidaridad. Mucha fórmula y número, poca sensibilidad."

"¿Qué necesidad tienen de insultar la memoria de un hombre bueno como vos? ¿De insultar a un actor querido, honesto y buen compañero? Cuesta imaginarlo. Pero sobre todo, ¿qué necesidad tienen de atacar a alguien que no se puede defender? Eso se llama cobardía", sentencia el comunicado, que culmina con una reflexión en torno a la "envidia" y el "resentimiento" y rescatando la "inteligencia", la "lucha" y "generosidad" del actor. Aparte de los comunicados de organizaciones, hubo otras reacciones aisladas, como las de Pablo Echarri, Malena Pichot y Osvaldo Santoro, además de muchas respuestas afectuosas al posteo en Instagram de Juan.