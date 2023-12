La permanencia de 18 brigadistas y otros trabajadores especializados del Parque Nacional Lanín, en la provincia de Neuquén, peligra tras el Decreto del presidente Javier Milei que da de baja los contratos de trabajadores estatales firmados durante 2023. Se trata de personal fundamental para los rescates y acciones que se llevan adelante ante cualquier eventualidad, como los reiterados incendios forestales de cada verano en la Patagonia.

El Decreto 84/2023, publicado este martes en el Boletín Oficial, establece que aquellos contratos firmados desde el 1° de enero de 2023 no serán renovados, salvo contadas excepciones. La medida afecta a la administración central pero también a organismos descentralizados y entes públicos, como es el caso de los parques nacionales como el del Lanín.

La incertidumbre de los brigadistas del Parque Nacional Lanín

Al caerse estos contratos, los empleados del Parque Nacional no saben en qué situación están, según informó el medio local LM Neuquén. A esto se le suma que, al no haberse designado aún las autoridades, no tienen ningún interlocutor con quién obtener respuestas. Son más de 20 personas cuyos contratos que finalizan este 31 de diciembre y que no saben si la semana próxima seguirán teniendo trabajo o no.

“Estamos sin autoridades en el Parque porque la directora que estaba de la gestión pasada renunció, entonces estamos sin autoridades, sin nadie que pueda darnos respuestas frente a esta situación”, contó a LM Neuquén Rodrigo Ocaranza, trabajador de la institución.

Foto: Parque Nacional Lanín.

De esa veintena de trabajadores sin respuesta, 18 son brigadistas. Ellos son los encargados de los rescates en los cada vez más frecuentes incendios forestales. Ante este panorama, se avecina una incierta temporada de verano en el Parque Nacional neuquino.

Pero además, la medida afecta al personal de informática y de otras áreas especializadas. “Cuando ocurre un foco ígneo o una persona se accidenta en un sector poco accesible, el trabajo de la gente de informática es fundamental. No estamos hablando de ñoquis del Estado como quieren implementar”, sostuvo Ocaranza.



“Estamos en un momento en el que no sabemos quién se presenta a trabajar el martes y quién no. O si se da una situación de riesgo, ¿quién está en condiciones de realizar el rescate? Son áreas que quedan muy resentidas. 18 rescatistas menos es tremendo”, sumó.

Por ello, los afectados llevan adelante asambleas para definir las próximas medidas a tomar. En ellas, decidieron sumarse a la jornada de movilizaciones en todo el país en contra del mega DNU y las últimas medidas de Milei. Los trabajadores de Parques Nacionales se movilizan este miércoles “siguiendo todos los protocolos impuestos”, pero para “mostrar” el ajuste por el que están pasando, afirmaron.

