Al menos siete disparos retumbaron frente a la seccional 19°, de bulevar Seguí al 5300, en el marco de un ataque cometido durante la madrugada del miércoles. Fiscalía indicó que las balas impactaron contra la fachada y automóviles que se encontraban estacionados en el lugar. Además, los autores -que se movían en auto- dejaron una nota intimidatoria dirigida a un detenido en el penal de Piñero. Una de las sospechas apunta a una posible represalia por la detención de la esposa de "Guille" Cantero. El intendente Pablo Javkin se refirió al caso como una respuesta a las primeras medidas en materia de seguridad tomadas por la gestión de Maximiliano Pullaro en la provincia. “Se está haciendo lo que había que hacer, y ahora no hay que aflojar", sostuvo.

El ataque tuvo lugar alrededor de las 2.30 de la madrugada, cuando los tiradores pasaron en auto y abrieron fuego contra el edificio policial. En el lugar, fue encontrado luego un trozo de cartón con una nota que hacía referencia a un detenido, con la frase "dejá de batir la cana y plantate, gil". Una cuestión llamativa es que los pesquisas no lo vieron en el primer peritaje. Si bien ayer una versión hablaba de que fueron dos los autos involucrados en el hecho, desde Fiscalía se indicó que la línea más concreta apunta a que fue uno.

"Es un atentado muy grave contra el Estado", describió el subsecretario provincial de Investigación Criminal, Marcelo Albornoz. "Estamos realizando varias tareas de investigación. Todavía no tenemos en concreto a qué se debe, pero se están chequeando cámaras de vigilancia, trabajando con la Fiscalía, y esperamos en las próximas horas poder tener novedades para esclarecer el hecho", indicó el funcionario. "Dejaron una nota intimidatoria que, cuando personal de pericia científica fue a la recolección del material balístico, no es encontrada. A primera hora de la mañana se halló el cartel. Hay una investigación interna, ya que el personal que fue en primera instancia no lo observó. Se investiga si fue negligencia o que haya sido puesto posteriormente".

El funcionario fue consultado sobre el posible motivo del hecho. "A raíz de detenciones a bandas que operan en la ciudad, hay veces que tenemos acciones por parte de ellos. En este caso no puedo afirmar que corresponda con la detención de ayer -por los arrestos del martes a la esposa de Guille Cantero y allegados-, lo que sí se trabaja y se han realizado refuerzos (preventivos) a partir de esta situación. También se le dio instrucciones al personal de calle para que tengan precaución", dijo.

Javkin consideró que se trató de una reacción a las primeras medidas del gobernador, en materia de seguridad. “Se está haciendo lo que había que hacer, y ahora no hay que aflojar. Ayer se hicieron varios operativos de despliegue con las fuerzas federales sobre todo en control de armas arriba de motos con resultados positivo. Hay que hacer eso todos los días. Poniendo el dedo donde hay que meterlo. Eso genera reacciones”, sostuvo.

El mandatario local agregó que la medida más importante que se tomó la semana pasada “de vaciar las comisarías de presos hizo que algunos hechos se produzcan justamente contra las seccionales. Es como una respuesta. Es un como una línea directa y todos en común, y así como a nosotros nos toca reponer la iluminación que se roba, el Ministerio de Seguridad está muy fuerte en el tema penitenciario y las fuerzas federales están tomando los operativos”.

Para el intendente, “ahora hay que seguir". "Hay que apuntar al trabajo diario, hacer el seguimiento semanal y cotidiano y que eso repercuta trayendo paz a la ciudad”, remarcó. Además, recordó que la gestión provincial, de la que depende la policía, “arrancó con 18 móviles policiales el día 11 de diciembre. Hasta ayer, no tengo la cifra específica, teníamos 80 patrulleros sólo con la policía provincial, y también hay un despliegue más visible de las fuerzas federales. Además estamos trabajando en priorizar los ocho barrios que tienen altos índice de violencia que tendrán un tratamiento distinto. El objetivo es llegar a tener 140 patrulleros como mínimo, que es el objetivo que se fijó el gobernador”.

Javkin agregó que "Pullaro está a cargo del comando operacional de las fuerzas junto con la ministra de Seguridad de Nación, y yo como intendente participo de esa mesa de coordinación. Y en relación al nombramiento de jefes, mi vínculo con Pullaro es muy estrecho. Hemos trabajado juntos. La ciudad tiene que estar sentada en esa mesa porque es la que luego dispone de la mejor cercanía para el control. También estamos avanzando en las estaciones policiales que faltan. Todos los días estamos dando novedades”, señaló.

La comisaría 19° es una de las que fue protegida con vallado perimetral luego de que entre abril y mayo se dieran hechos similares contra dependencias policiales.