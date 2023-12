Peronistas, radicales y cívicos al cruzaron a Javier Milei por la acusación contra el Congreso y lo instaron a que “de nombres” y presente una denuncia formal en los tribunales. "Si conoció o conoce algún pedido de coimas o soborno en la Cámara de Diputados debería denunciarlo", lanzó Germán Martínez. "Un fiscal tiene que actuar de oficio y exigir urgentes explicaciones. Si no, impulsaremos una denuncia", añadió y dijo: "no vale todo". En la misma línea se oyeron declaraciones durante todo el día de Paula Oliveto, Margarita Stolbizer y hasta de Graciela Ocaña. "No volvamos a instituciones sospechadas", lanzó la diputada aliada de Horacio Rodríguez Larreta y Martín Lousteau en la interna amarilla, luego de pasar revista a los años oscuros del Congreso.



"A esos que les gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas. Cuidado. Este DNU apunta contra los corruptos. Hay mucho vivillo y delincuente dando vuelta", había dicho Milei un día antes, en otra selectiva entrevista concedida a LN+. El jefe del bloque de diputados de Unión por la Patria (UxP), Germán Martínez, fue uno de los primeros que salió a cruzarlo. Calificó todo de “muy grave”, lo instó a presentar denuncia formal y no alimentar una nueva fake news en las redes sociales. Lo siguió Pablo Yendlin. “Si Milei acusa a los legisladores de ‘pedir coimas’ para votar el mega-DNU, debe precisar a quién se refiere", lanzó. "Caso contrario está cometiendo un delito”, publicó el tucumano y remató irónico: es “como si yo lo acusara de hacer negocios con las privatizaciones de YPF, del Litio, de Aerolíneas, a quien se le puede ocurrir".

“Presidente Milei, lo de coimas en el Congreso lo dice con conocimiento de causa?", preguntó la diputada Mónica Litza del Frente Renovador. "Le recuerdo que antes de ser presidente usted fue legislador. Para apoyar la eliminación del impuesto a las ganancias usted cobró una coima? O por alguna otra votación? Por eso sorteaba su dieta?”, cuestionó. “Lo invito a que vaya mañana ante el juez federal en turno y haga las denuncias correspondientes. Mientras tanto, cumpla con la Constitución".



Las críticas a Milei fueron trasversales en el amplio abanico parlamentario en la Cámara baja. "El presidente no mandó ningún proyecto de ley. Pero si hay legisladores que le pidieron coimas tiene que denunciarlo, porque esa es su obligación", espetó Paula Oliveto, de la Coalición Cívica de Elisa Carrió. "El pueblo tiene derecho a saberlo. Si no lo hace sería una bravuconada no digna de su investidura".



“¿Qué hay por detrás de esta brutal agresión al Congreso después del mega DNU con el que se arroga facultades legislativas que la Constitución no le permite?", preguntó Margarita Stolbizer, ahora alineada en Hacemos Coalición Federal.

Y luego, del otro lado de las fronteras de la Cámara baja, desde el Senado, Carolina Moises, de Jujuy y de UxP, publicó un extenso hilo en X: “Pretender ensuciar nuestra tarea como legisladores para apretarnos es un acto de cobardía y solo demuestra su propia debilidad en las Cámaras legislativas”, afirmó. La exdiputada y ahora legisladora Graciela Ocaña también se sumó. "El Presidente Milei debe denunciarlos inmediatamente con nombre y apellido. No volvamos a instituciones sospechadas. En Argentina tenemos varios antecedentes: desde el diputrucho en el intento de sancionar la Ley de privatizaciones de gas del Estado o la Ley banelco de reforma laboral".