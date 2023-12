"Siempre es más fácil firmar un decretazo y una ley que dedicarse a laburar y generar más trabajo e industria, así que los que se dicen eficientes son bien vagos porque los decretos se los escriben otros", lanzó este jueves Axel Kicillof durante una inauguración en el Parque Industrial de Florencio Varela.

El gobernador bonaerense habló sobre el plan económico de Javier Milei y consideró que se trata de un "ajuste clásico" y que no perjudica a "un gobernador, sino al pueblo". También contó que en la reunión del presidente con los gobernadores de todo el país, Milei dijo que este plan no era lo que quería hacer y que sería por un tiempo, "no dijo cuánto".

Junto a la inauguración de las dos plantas, Kicillof anunció también una nueva línea de créditos para víctimas del temporal que ocasionó daños y en el que murieron 13 personas en distintos puntos de la provincia. Estuvo acompañado por de intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, el ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, el de Producción de la provincia, Augusto Costa y el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo.

"Es un plan de ajuste clásico, es un ajuste fiscal, monetario y enorme devaluación. Quedó atrás o quedarán para adelante las ideas que se discutieron en campaña, hoy hay un plan de ajuste clásico se aplicó mil veces y conocemos las consecuencias", aseveró el gobernador, y señaló que "el ajuste siempre va a las provincias, no es para perjudicar a un gobernador, porque nosotros inauguramos escuelas, rutas, hospitales, este ajuste perjudica al pueblo de la provincia de Buenos Aires, no a un gobernador".



Ante esta situación, aclaró, "vamos a usar todos los instrumentos que tengamos a mano para acompañar, intentar morigerar, para intentar atravesar y de esta manera aliviar lo más posible, las medidas económicas que afecten la producción e industria argentina y también de la provincia de Buenos Aires".



"A mí me votaron para eso, para crear trabajo, defender derechos, abrir escuelas, construir rutas, y parques industriales y seguir acompañando a los trabajadores, seguir dando créditos productivos, así que en cualquier circunstancia, en cualquier condición y ante cualquier dificultad cuenten con el gobierno de la provincia", señaló.



"No queremos que se cierre una sola empresa en la provincia de Buenos Aires, que se pierda un solo puesto de trabajo, es nuestra responsabilidad, pero también es responsabilidad del gobierno nacional", subrayó.

