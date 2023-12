“En estos tiempos de cambio colectivo, creo que es imperativo seguir contando historias, sacando provecho de mitos, rituales y alquimia para profundizar en nuestro subconsciente”, dice la cantante y compositora Natasha Khan, más conocida por su nom de plume, Bat for Lashes. Como autora de celebrados discos como Fur and Gold, Two Suns, The Bride y Lost Girls, esta reputada música brit acostumbra imaginar mundos, personajes y leyendas, entrelazando narrativas fantásticas con sonidos que beben del indie rock y del pop barroco. Sin embargo, Khan recientemente ha canalizado su creatividad desbordante y su irrenunciable interés por la mística de otra manera: creando su propio mazo de Tarot.

“Una guía para explorar los misterios y la belleza de nuestros propios paisajes interiores”: así define la artista -asimismo formada en artes visuales en la Universidad de Brighton- su flamante baraja, que no solo ha imaginado e ilustrado sino también ha acompañado con un manual de uso, “en pos de que brinde respuestas, inspiración y comprensión de los reinos ocultos de nuestra psiquis”, en palabras de Khan. En el folleto, además de descripciones (“manifiestos”, según ella) de cada carta, incluye sugerencias de rituales, donde conecta cada imagen con una pintura, una película, una canción.

Así, su naipe “Semilla Cósmica” fomenta la conexión y la conversación, y viene con banda sonora aconsejada: Hello Earth, de Kate Bush. La carta “Bruja del Desierto”, mientras tanto, se propone como “guardiana de cuentos nómadas”; y la “Hechicera Theremin”, otra de sus creaciones, refiere “a la electricidad y las habilidades psíquicas; cómo la energía conduce, atrae, repele y comunica”. Apenas algunos casos ilustrativos, en fin, de los 40 naipes del Tarot reversionado por Bat for Lashes, que comprende criaturas del bosque, símbolos y arquetipos femeninos –La Dama de Eros y La Madre Suprema, otros ejemplos-. “Fue necesario hacer un trabajo de detective para descubrir cuál podía ser la propiedad curativa de cada carta”, cuenta la artista, que espera que su oráculo -bautizado Motherwitch Oracle Deck- no solo entretenga sino que además ofrezca consuelo a quienes puedan necesitarlo.