El radicalismo venía en la línea de asistir al presidente Javier Milei para darle institucionalidad al megaDNU que sacó y que está cuestionado en el Poder Judicial. Como informó este diario, sacaron una "ley espejo" para votarle cada cuestión que planteó el DNU pero dentro del Congreso y también presentaron un proyecto de ley para modificar las reglas con las que se aprueban los DNU. No obstante, parece no haber caído del todo bien que Milei dijera que aquellos que quieren alargar la discusión en el Congreso en realidad están buscando coimas. No alcanzaron los intentos del vocero Manuel Adorni para diluir la cuestión. Un grupo de radicales presentaron un proyecto para reclamarle a Milei que haga la presentación judicial correspondiente a esa afirmación, ya que está obligado como funcionario público a informar si conoce un delito.



La relación de Milei con los radicales nunca fue muy buena. Quizás no haya ayudado que, durante la campaña, contó que se había comprado un punching-ball, le había puesto la cara de Raúl Alfonsín y lo usaba para golpearlo. No se sabe qué opina al respecto su ministro de Defensa, el radical Luis Petri.

Lo cierto es que, desde que sacó el megaDNU, hay un sector, encabezado por Carolina Losada y Martín Tetaz que busca la forma de que el contenido se apruebe, aunque rechaza que se haga con el Ejecutivo avanzando sobre atribuciones del Congreso. Para eso presentaron una "ley espejo" (primero le exigieron a Milei que lo hiciera él, pero contestó que no) y también buscarán modificar las reglas de aprobación de los DNU para que existan "aprobaciones parciales". En verdad, se trata de una regla que hasta ahora no tenía sentido porque lo DNU solían tratar de una sola cuestión, y no de 300 como el de Milei.



No obstante, que Milei saliera a sugerir que quienes quieren prolongar el debate están buscando una coima, no ayudó a mejorar las negociaciones. Tetaz, uno de los que promocionó la "ley espejo", salió a plantearle al Presidente: "El Presidente debe denunciar inmediatamente a los legisladores corruptos, con nombre y apellido. No hay fuero que valga para un delincuente".



Pero un grupo de correligionarios decidió no quedarse en la declaración y pasó a presentar un proyecto de resolución en el que instan al Presidente a que haga la denuncia penal correspondiente sobre quienes son los que "buscan coimas".



El proyecto dice textualmente: "El día 26 de diciembre pasado, en una entrevista televisiva brindada al periodista Luis Majul, el Presidente de la Nación afirmó, en relación al decreto mencionado, que 'parte de la lentitud que le ponen los legisladores es porque buscan coimas también' y agregó: 'A esos que le gusta tanto la discusión y discutir la coma y todo eso es porque están buscando coimas'. Asimismo, declaró que hay votos de legisladores que están a la venta". Los diputados radicales indicaron que se trata de un hecho de "una gravedad institucional" que "no puede no ser advertida y señalada" por la Cámara de Diputados.

Los diputados recordaron que "tiene la obligación de presentar la denuncia correspondiente en los estrados judiciales, siendo el deber que se le impone en virtud del cargo que ostenta, tanto más frente a la trascendencia de lo declarado". Y sostuvieron que es fundamental que como partido político se expresen ya que "estamos frente a un ataque contra el parlamento argentino, el ámbito por excelencia de debate y el control dotado de la representación máxima y debiendo defender el papel que le da la Constitución Nacional".

El proyecto lo firmaron los diputados y diputadas radicales Carla Carrizo, Fabio Quetglas, Mario Barletta, Mariela Coletta, Danya Tavela, Marcela Coli, Pedro Galimberti, Natalia Sarapura, Alfredo Vallejos, Juan Carlos Polini, Melina Giorgi, Francisco Monti y Jorge Rizzotti. Varios de ellos son muy cercanos al presidente de la UCR, Martín Lousteau, que tiene una posición más dura sobre lo que viene haciendo Milei que Tetaz o Losada.



"La rectitud en la función pública es un deber moral básico y frente a la sola mención de un posible hecho de corrupción, exigiremos siempre el esclarecimiento", remarcaron los diputados radicales.



Milei también amenazó en esa entrevista con hacer una consulta popular si no le aprueban el DNU y los prepoteó: "Que me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente. Que me lo expliquen, porque la gente entendió bien. El mega decreto tiene más del 75 por ciento de aprobación". Aunque explicó de dónde surge ese dato, no dijo que los mismos números se invierten cuando la gente empieza a ver que el ajuste no le toca al otro sino a su propio bolsillo. Como sea, tampoco dijo si hará la denuncia correspondiente.