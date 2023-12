La noticia pegó fuerte en el Mundo River desde los primeros días de la semana. En los pasillos del Monumental comenzó a correr fuerte la versión de un inminente regreso del Muñeco Gallardo al club en el que conquistó 14 títulos entre competencias locales e internacionales. Y lo que era un rumor, podríamos afirmar que es prácticamente un hecho.

Tanto el presidente Jorge Brito como el mánager del club Enzo Francescoli hasta el día de hoy no lo desmintieron. Lo cierto es que Napoleón, actual director técnico del Al Ittihad aprovechó la fiesta de fin de año y el receso del torneo de la liga árabe para regresar a Buenos Aires y pasar el próximo fin de semana en familia y de paso ir al club de Núñez a buscar un buzo que se había olvidado.

Pero sí, claro, la noticia es una simpática chanza del Día de los Inocentes, como tantas fake news que abundan en la actualidad, no tan inocentes, por cierto. A propósito, ¿no están hartos de leer en las redes títulos atrapantes que pregonan noticias supuestamente impactantes que luego al leer el cuerpo central de la misma el aparente interés se diluye como agua? Yo sí.

Por ejemplo, pasó con la Selección Argentina Sub 17. Perdió un partido por penales ante los alemanes y ya era todo un drama. Apareció el título: “La dura determinación que debió tomar Diego Placente con Jeremías Florentín, el arquero de la Selección Argentina Sub 17”. Y, desde luego, vos ya pensás lo peor, que el DT Placente lo iba a sacar del equipo, lo iba a mandar de regreso a su casa sin comer el postre, lo iba a arrojar a los tiburones, etc. Pero no, resulta que Placente le aconsejó desactivar los comentarios en su cuenta de Instagram. ¿Esa era la “dura” determinación?

Mejor, los dejo con otra bromita de 28 de diciembre, pero con los primos de la Boca. Y, si cabe, que la inocencia les valga.





¡Bombazo! La nueva compra de Riquelme

Luego de un año no muy exitoso para el club y tras la contratación de Diego Martínez como nuevo entrenador xeneize, el flamante presidente de Boca Juniors comenzó a trabajar en el armado del plantel de cara a la próxima temporada, donde el máximo objetivo volverá a ser la Copa Libertadores de América, sin lugar a dudas.

En ese sentido, Riquelme concretó una nueva compra que a nadie de su entorno sorprendió ya que Román siempre lo tuvo en la mira. ¿De qué compra estamos hablando? De los 5 kilos de yerba de una conocida marca uruguaya que es la favorita del presidente de Boca. Con una opción de compra muy baja para quedarse con la mencionada yerba, el presidente de Boca puso los 4 mil pesos que vale el producto en la góndola del supermercado y así pasó a quedarse con éste de manera definitiva.

Muchos estudios científicos han demostrado que la yerba mate ostenta propiedades muy saludables gracias a su vasta concentración de antioxidantes y nutrientes. Riquelme lo sabe y por eso, ya desde sus tiempos como jugador, nunca se despega de su mate, de su bombilla y de su termo.

Feliz Día del Inocente, querido lector. Que tengas un gran 2024.