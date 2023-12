Con la confirmación del inicio del ciclo lectivo el próximo 26 de febrero, desde Amsafe Rosario alertaron que unas 16 escuelas de la ciudad se encuentran con afectaciones edilicias que impedirían el normal inicio de clases. Se trata de establecimientos con faltante de aulas que obligan a rotar los días de clases y escuelas con obras sin terminar o de lento avance. Desde el gremio prepararon un informe para presentar en una reunión con el Ministerio de Educación que finalmente no se concretó, por lo que decidieron hacerlo público. “Nuestro planteo es que en dos meses, por lo menos haya respuestas de emergencia y que todos los chicos y chicas tengan un banco y un aula para transitar sus clases de lunes a viernes”, señaló Juan Pablo Casiello, secretario general de Amsafe Rosario, en declaraciones a Rosario/12.

Por medio de un comunicado, el gremio docente señaló que, a dos meses del inicio de un nuevo ciclo lectivo, el Estado aún no garantiza “el más elemental derecho a tener clases con normalidad por graves insuficiencias edilicias”. En ese sentido aseguraron que una gran cantidad de escuelas “no cuentan con las condiciones mínimas necesarias para trabajar en condiciones adecuadas con las altas temperaturas propias del verano”. En el informe se detalla la situación de unas 16 escuelas de la ciudad que albergan a unos 8 mil alumnos y alumnas, donde la problemática más repetida es la falta de espacios para el dictado de clases.

Entre los ejemplos se destaca el caso de la Escuela N° 392 “Juramento a la Bandera”, en la zona sur de la ciudad, donde se anunció hace dos años la construcción de un nuevo edificio, ante “el grave deterioro” que sufre el lugar. Sin embargo, todavía no hay fechas establecidas para la puesta en marcha de esa obra. “La escuela está funcionando provisoriamente y en una situación muy precaria en el Batallón 121”, denunciaron. El establecimiento recibe a unos 595 alumnos que “rotan los días que les tocan clases” ante la falta de aulas y espacios. La misma situación atraviesa la comunidad educativa de la Escuela N° 514 “Madres de Plaza 25 de Mayo” que tiene tres aulas sin terminar y a eso se le suma la falta de baños. “Los 500 alumnos deben rotar los días de clases”, denuncian.

En diálogo con este medio, Casiello comentó que el informe reúne “las situaciones más críticas”, donde no está garantizado que los chicos puedan tener un normal dictado de clases. “Son escuelas donde faltan aulas, espacios y lo que viene pasando es que los chicos tienen que rotar los días de clases, porque no alcanzan las aulas. Pusimos el foco ahí entendiendo que era la situación más urgente a menos de dos meses de empezar las clases”, expresó y agregó: “Obviamente no es una situación nueva. Pero este gobierno asumió la responsabilidad de que el 26 de febrero podamos empezar las clases en todos los niveles y por eso la insistencia en destacarlo”.

Desde el gremio reconocen que las soluciones estructurales en materia de infraestructura llevan su tiempo. Por eso entienden que en muchas de estas escuelas las clases comenzarán de manera parcial. “Se va a arrancar en estas condiciones, con un derecho a la educación muy recortado”, señaló Casiello. Y añadió: “Le decimos al gobierno que tiene dos meses y que haga lo que tenga que hacer. Habrá que buscar soluciones de emergencia, porque sabemos que las soluciones estructurales llevarán otros tiempos. Pero nuestro planteo es que en dos meses, por lo menos haya respuestas de emergencia y que todos los chicos y chicas tengan un banco y un aula para transitar sus clases de lunes a viernes”.

El informe, según Amsafe Rosario, fue elaborado con intención de presentarlo en una reunión pautada con los responsables de infraestructura escolar del Ministerio de Educación de la provincia. Sin embargo, la reunión no se concretó y desde el gremio decidieron dar a conocer el relevamiento a la comunidad. “Nosotros queríamos tener una reunión específica antes de fin de año para llevar las situaciones que entendíamos que eran urgentes para que tuvieran elementos para trabajar”, explicó. “Creemos que el compromiso del gobierno debe ser, que aunque sea con soluciones de emergencia, haya respuestas a estas situaciones”, añadió.

El resto de los establecimientos contemplados en el informe de Amsafe son la Escuela Técnica 547, la Escuela Media Intercultural Bilingüe 518, el Jardín Intercultural Bilingüe 377, la Escuela Media 540, la Escuela Media 607, la Escuela Media 272, la Escuela Media 539, la Escuela Primaria 1400, la Escuela Media 1251, la Escuela media 1546, la Escuela Media 608, la Escuela Media 360, el Hogar Escuela y la Escuela de Enseñanza Técnica Profesional 473, donde también funciona una Escuela de Educación Secundaria Orientada.