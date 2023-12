“De parte del Ministerio de Seguridad no vamos a dejar de pasar la oportunidad de formular una denuncia contra todo aquel que ponga un dedo, insulte, amenace o se quiera resistir al legítimo accionar de la policía”, dijo el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Coccocioni, en relación al incidente ocurrido entre dos policías y dos trabajadores del correo oficial cuando uno de ellos se negó a exhibir el DNI. El caso mereció el repudio del Sindicato del Correo y del Movimiento Sindical Rosario. Horas después, el ministerio denunció penalmente a referentes del sindicato que intercedieron en la calle. Coccocioni defendió sin vueltas a los uniformados: “La actitud sospechosa es un concepto flexible, hay un margen de valoración policial y eso está legislado. Pedir el DNI es una facultad policial, no es ilegal, no es de la dictadura y no es nada por el estilo”.