La profunda avanzada antiderechos también atacó la ley 27.610, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y a la atención postaborto de todas las personas con capacidad de gestar. Pero esa intención, plasmada en el DNU y en la Ley Ómnibus que el gobierno de Javier Milei quiere imponer, fue repudiada por organizaciones de mujeres que volvieron a salir a la calle.



La convocatoria en CABA fue de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, frente al Congreso de la Nación, donde una multitud de mujeres se dio cita para festejar lo conquistado y manifestar su voluntad de defenderlo.



Leandro Teyseire

La movida se reprodujo en La Plata, donde cientos de mujeres protagonizaron un "pañuelazo verde" frente a la Catedral para "defender" la vigencia de la legalización del aborto legal, seguro y gratuito y al clamor de "ni un paso atrás, el aborto es legal", al mismo tiempo que rechazaron el proyecto gubernamental que deroga la ley de producción pública de medicamentos necesarios para esa intervención.

A horas de conmemorarse el tercer aniversario de la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), las manifestantes se concentraron en la plaza Moreno, en el centro de la capital bonaerense, frente a la Catedral, en un acto organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, regional La Plata, que dio a conocer una declaración titulada "Es ley, ni un paso atrás".



En un comunicado, que leyó María Julia Constant, referente platense de la Campaña, expresaron "su rechazo absoluto" y denunciaron "la vulneración de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos garantizados en el artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, en la ley 25.673 y en la ley 27.610, entre otras normativas", incluidas en el proyecto de ley Ómnibus elaborado por el Gobierno nacional.



"Hoy más que nunca sostenemos con fuerza nuestro triple lema: Educación sexual para decidir, Anticonceptivos para no abortar, Aborto legal para no morir", sostuvo Constant, en una radio abierta, en la que se expresaron mujeres que militan en diversos espacios feministas.



"La derogación de la ley 27.113 que promueve la actividad de los laboratorios de producción pública afectaría la producción de drogas como la mifepristona y el misoprostol necesarias para la realización de abortos, la producción de anticonceptivos e implicaría el aumento en el costo de los medicamentos que hoy se suministran en el sistema público de salud", enfatizó.



"La modificación de la Ley 27.611 de los Mil Días días pondría en cuestión al derecho al aborto al consagrar legislativamente el derecho del niño "desde la concepción" y del "hijo por nacer". Excluiría además a las disidencias sexogenéricas al hablar de "madre" y no, de persona gestante, e instauraría un estado de vigilancia policial sobre las personas gestantes de bajos recursos", afirmó la Campaña en su declaración.



Constant afirmó además que "la ley (IVE) está en riesgo, por eso tenemos que ser miles para defender la ley, ley que conseguimos en la calle, nadie nos regaló nada".



"Si no hay insumos, no se puede implementar el aborto, claramente. Tenemos que salir a la calle y unificar las luchas", reclamó.