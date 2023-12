El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este domingo 31 de diciembre, último día de 2023 y en vísperas de Año Nuevo, una alerta amarilla por tormentas fuertes y ocasional caída de granizo para siete provincias del centro del país, entre las que se encuentran Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, San Luis, Mendoza, San Juan y La Rioja. Las recomendaciones del organismo.

Según el organismo público, el nivel de alerta amarillo implica "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas".

Las provincias y zonas afectadas por las tormentas y caída de granizo

Las tormentas estarán presentes este domingo en una porción importante del oeste de la provincia de Buenos Aires, en municipios bonaerenses como Bolívar, Carlos Tejedor, Pehuajó, General Villegas, Daireaux y Trenque Lauquen.

La advertencia también rige para gran parte de La Pampa, incluyendo su capital Santa Rosa y departamentos del centro, norte, este y oeste como Chapaleufú, Chalileo y Puelén, a excepción de las áreas del sur provincial. Además, la totalidad de la provincia de San Luis.

Por otra parte, están afectadas las zonas del oeste y sur de Córdoba, incluyendo su ciudad capital y distritos de las sierras de Cruz del Eje, Calamuchita, Río Cuarto, Juárez Celman y General Roca; así como el este de Mendoza, en localidades como Las Heras, La Paz, San Martín, General Alvear y San Rafael.

Imagen: SMN.

Por último, la alerta amarilla aplica también para el sur de La Rioja, en General Juan Facundo Quiroga, General San Martín y Rosario Vera Peñaloza; y para el este de San Juan, en distritos como 25 de Mayo, Angaco, Caucete, San Martín y Valle Fértil.

Para estas áreas, el SMN prevé tormentas, algunas localmente fuertes, y se espera que estén acompañadas por ráfagas intensas, ocasional caída de granizo, importante actividad eléctrica y abundante caída de agua en cortos periodos, con valores de precipitación acumulada entre 15 y 40 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual.

En ese sentido, el organismo meteorológico enumeró una serie de recomendaciones: no sacar la basura; evitar actividades al aire libre; no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse; no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas para evitar ser alcanzado por un rayo; y prestar atención ante la posible caída de granizo.

