El conductor de La Mañana, Víctor Hugo Morales, analizó las últimas declaraciones del presidente Javier Milei en las que aseguró que "dos tercios de las mejoras" que impulsa desde que llegó al gobierno el 10 de diciembre pasado "se van a ver en 15 años". En este contexto, el periodista se preguntó: "¿Cómo puede pasar por encima la elemental inteligencia?".

El editorial de Víctor Hugo Morales

Javier Milei prometió que dos tercios de las mejoras por las políticas de shock se van a ver en los próximos 15 años. A mí me parece que nos sigue tomando el pelo. Me parece que no tiene un mínimo respeto por la inteligencia o él carece de eso.

No se puede prometer en política, en un mundo tan interrelacionado en el cual no se depende ni siquiera de uno mismo, de un solo país, de toda la cuestión geopolítica, de las relaciones, que hay que esperar 15 años para ver que esto maravilloso que está haciendo Milei empiece a dar resultados. Me parece que no es serio.

Me encontré, además, que cuando Milei promete que vamos a estar fantásticos dentro de 15 años, se van a ver dos tercios de los resultados. Dos tercios, tres quintos, un 20%, un 30%, ¿cómo se miden esas cosas? ¿Cómo nos puede cargar de esta manera? ¿Cómo puede pasar por encima la elemental inteligencia? Es tapa de la mafia de Clarín. En la tapa de Clarín está la promesa de que esto en 15 años, quedate tranquilo, esto ya está, esto se arregla.

Me llamó mucho la atención en este contexto. Es frente a lo que está haciendo Patricia Bullrich ante los paros, ante los piquetes.



Los médicos residentes de Inglaterra hacen la huelga más larga en la historia del sistema de salud. Pérdida del poder adquisitivo. Ahí votan a favor de retomar los piquetes después de que en diciembre se rompieran las negociaciones entre el sindicato y el gobierno conservador. Es decir, la situación es apremiante ante el neoliberalismo en cualquier parte. Inglaterra tiene un gobierno muy conservador.

Pero, por otra parte, además, se nota que pueden caminar por las calles e ir con sus piquetes, pueden protestar por estar en una situación pavorosa. Han perdido más del 20% de sus salarios. Están muy mal. Esto me parece muy, pero muy importante para tener en cuenta y comparar con el mundo.

Y ya que hablamos de comparar con el mundo, miren a Lula (da Silva) diciendo que las tarjetas de crédito no pueden poner el interés que quieran, les puso un límite. Le puso un límite a los bancos, es decir, lo contrario de lo que sucede en Argentina.

Es muy pero muy doloroso todo esto.