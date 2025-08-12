El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), integrado por los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que participaron de la expedición en el Cañón Submarino de Mar del Plata, arribó este martes al puerto de Buenos Aires. Los biólogos y geólogos marinos descendieron del buque Falkor perteneciente al Schmidt Ocean Insitute, pero su trabajo no terminó. Ahora seguirán se dedicarán a investigar las muestras recolectadas y a analizar las imágenes capturadas por el robot de última tecnología conocido como el (ROV) SuBastian.