El Grupo de Estudios del Mar Profundo de Argentina (GEMPA), integrado por los investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) que participaron de la expedición en el Cañón Submarino de Mar del Plata, arribó este martes al puerto de Buenos Aires. Los biólogos y geólogos marinos descendieron del buque Falkor perteneciente al Schmidt Ocean Insitute, pero su trabajo no terminó. Ahora seguirán se dedicarán a investigar las muestras recolectadas y a analizar las imágenes capturadas por el robot de última tecnología conocido como el (ROV) SuBastian.
La misión al Cañón submarino Mar del Plata finalizó el domingo
Tras la expedición, el equipo de científicos del Conicet llegó al puerto de Buenos Aires
Los biólogos y geólogos argentinos, que viajaron junto con investigadores extranjeros, a bordo del barco del Schmidt Ocean Institute ya están en tierra firme. Cómo continúa el trabajo de los científicos, que generó furor en redes sociales.
