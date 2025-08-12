La delegación argentina sumó su segunda medalla de oro en los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025 gracias a la brillante actuación de la nadadora Malena Santillán, quien ganó y con récord la prueba de 200 metros espalda en el Centro Acuático del Comité Olímpico Paraguayo.

La atleta del club Unión de Santa Fe se impuso con un tiempo de 2m10s36, lo que no sólo le aseguró el primer lugar del podio, sino también un nuevo récord panamericano junior y la clasificación directa a los Panamericanos de Lima 2027.

En el podio, Santillán, quien venía de ser segunda en su serie clasificatoria, estuvo acompañada por la mexicana Celia Pulido (plata con un tiempo de 2m11s67) y la también argentina Cecilia Dieleke, quien se quedó con el bronce (2m11s92).

La oriunda de San Francisco, Córdoba, tiene una historia de superación que inspira, donde contó que comenzó a nadar a los tres años por recomendación médica tras ser diagnosticada con principio de escoliosis y nunca más se alejó de la pileta. Hoy día entrena diez sesiones semanales, combinadas con gimnasio y estudios, y se consolidó como una de las grandes promesas de la natación argentina: “Me sorprendió mucho el tiempo, pero sabía que podía estar en el podio. Estaba enfocada en mi marca y en hacer mi carrera”.

La natación volvió a ser la disciplina más destacada para la Argentina en lo que va de la segunda edición de los Panamericanos Junior ya que la atleta olímpica Agostina Hein venía de subirse a lo más alto del podio al conquistar los 400 metros estilo libre.

Además, hubo medallas de plata para Ulises Cazau en los 100 metros mariposa y para el equipo de relevo 4x100 libre mixto (Hein, Lucía Gauna, Matías Santiso y Matías Chaillou), mientras que Matías Santiso ganó la de bronce en los 200 metros libre, como también lo hizo el equipo de relevo 4x100 libre femenino (Hein, Santillán, Lucía Gauna y Magdalena Portela Walter).

Argentina marcha 6º en el medallero general con dos de oro, ocho de plata y nueve de bronce. En el podio se ubican Brasil (24-9-12), Chile (9-5-5) y Estados Unidos (6-13-6).