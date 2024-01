Desde Al Ula, Arabia Saudita

Para algunos es algo así como simbiosis y otros encontraron el término telepatía como adecuado, dentro de un gran abanico, para explicar este vínculo. Hermanos mellizos o gemelos, juntos desde el origen de la vida y para siempre, históricamente han afirmado una sujeción sin igual. No es diferente el sentimiento de Carlos Llibre con su hermano Alex, fallecido trágicamente en un accidente de moto en 2017 y a quien honrará cumpliendo lo que pueda de sus 101 cosas por hacer. Entre ellas, el deseo de participar sobre una moto en el Rally Dakar, la competencia de raid más extrema del mundo que se disputa del 5 al 19 de enero en Arabia Saudita. Con Argentina tiene un vínculo particular, pues fue en la mítica Ruta 40 donde Carlos inició el homenaje a su gemelo malogrado, dejando todo atrás.

"Mi duelo me llevó a dejar mi trabajo y a mi pareja", contó el barcelonés Carlos Llibre a Página/12. "Me llevó a lanzarme a Sudamérica para recorrer la Ruta 40, solo en mi moto, para cumplir el duelo", recordó, antes de reunirse con amigos en España y planear el siguiente paso. Al entorno de su hermano le resultó imposible olvidar la lista con los sueños de Alex, por lo que decidieron realizar esos imposibles en su lugar. Tenía planes familiares en la nómina, como casarse o "tener tres hijos" con su pareja, también quería ser "profe de universidad" y en el quinto orden aparecía una vivencia única: Dakar en moto. "El año pasado, en el Rally de Marruecos, todos mis amigos clasificaron menos yo, que sufrí una caía y me rompí la clavícula y la mano", detalló Carlos, para quien había una última sorpresa. La última oportunidad de ir al Dakar era cumplir con el recorrido de una cita mundialista, nada menos que el Desafío Ruta 40 de Argentina. "Me devuelven la chance de completar el sueño en la tierra que me enseñó, mediante el duelo, la pérdida de mi hermano. Es un regalo del destino", insistió quien es el alma del equipo amateur más grande en el Dakar, bajo el nombre de "ALL1", las iniciales de su gemelo y un mensaje que, en inglés, indica que todos son uno, por Alex.

El piloto que no recuerda que ya corrió

Isaac Feliu se preparó para vivir la experiencia de su primer Rally Dakar. Todo es nuevo para el español a pesar de que ¡debutó en 2022 y no se acuerda! Sufrió un accidente tan grande que borró de su mente la vivencia dakariana y, aunque se vio en fotos y videos, está listo para registrar en su memoria, otra vez, lo que se siente en este raid. Representa, además, el lado amateur de la carrera siendo un hombre que trabajó en informática y recién cerca de los 40 de edad se lanzó al mercado de las motos de trail, su pasión. Reunió fuerzas para anotarse en 2022 hasta que en el brutal accidente de la 9na etapa perdió el conocimiento y fue inducido al coma. Tras su recuperación retomó el riesgoso plan porque siente que no dio vuelta la página, anotándose dentro de la categoría Original donde los mismos protagonistas reparan sus motos cada día.

Pilotos Top del Dakar / FOTO: A.S.O. Julien Delfosse / DPPI

Los principales pilotos y equipos se reunieron en las puertas de la milenaria Al Ula, en el campamento de partida, preparando el inicio de la acción: Un Prólogo de 27 kilómetros el viernes, antes de abordar el recorrido exigente desde el sábado con la Etapa 1 que finaliza en Al Henakiyah. En Autos se perfilan Nasser Al-Attiyah y Sébastien Loeb a bordo de los Hunter; Carlos Sainz, Stephane Peterhansel y Mattias Ekstrom con los AUDI eléctricos y existe gran cantidad de Toyotas con pilotos de renombre, incluyendo al mendocino Juan Cruz Yacopini, con otro gran equipo. En Motos hay tantos que es imposible aislarlos, con los salteños Kevin y Luciano Benavides entre los mejores. Los Cuatriciclos tienen a Manuel Andújar, de Lobos, tanto como a Francisco Moreno, de Tupungato, como firmes candidatos al triunfo; mientras que la división Challenger contará con nacionales de alto nivel como Nicolás Cavigliasso (Taurus) y David Zille (CanAm) entre los postulantes, que sumando a los inscriptos en Camiones alcanza una grilla de 340 vehículos. El crecimiento de la modalidad Dakar Classic con réplicas de coches históricos y la apuesta a la Dakar Mision 1000 para energías amigables con el medio ambiente eleva esta caravana, que terminará su periplo el 19 de enero en Yanbú luego 12 Etapas y 7.891 km en los desiertos.



David Castera, presente y futuro del Dakar

Advirtió que este año habrá quejas por la dureza del inicio y tras ello, el director general de la carrera que mantiene el desafío entre máquina y ser humano, David Castera, dialogó con Página/12 y la prensa latinoamericana. "Estoy ansioso por que empiece", lanzó, pues parece ser que la previa tiene mucha diplomacia y poca acción. No tardó en reafirmar detalles de la doble jornada llamada "48 Horas Chrono", joya de la 46ta edición del Dakar con dos días seguidos en el Empty Quarter, la extensión de arena más grande del mundo, sin ayuda ni comunicación con los equipos: "Ese día van a largar los pilotos rápidos de moto (RallyGP) detrás, para que tengan que salir a ganar si quieren ser premiados y nadie se detenga a perder tiempo a propósito", una estrategia que no gusta a Castera. Pero antes de todo eso, aclaró el expiloto francés que "los primeros días serán largos y marcarán el espíritu de cada uno de los participantes".

Castera no olvidó el efecto del Dakar en Sudamérica para explicar cómo hay tantos argentinos luchando por el triunfo y rescató que el regreso del Desafío Ruta 40 al Mundial en 2023 y la continuidad en 2024 (del 2 al 8 de junio) es un refuerzo para la región. Sobre los cuatriciclos contó que seguirán evaluando solicitudes de inscripción aunque no certificó la cantidad que aprobarán: "Cuando había que recortar pilotos en motos y quads decidí cortar la cantidad en quads, que no tienen un mercado real", explicó, porque el Dakar 2024 tiene solo 10 anotados. Complacido con su tarea al frente de la carrera, se aferró al impulso hacia las energías altermativas para sostener con firmeza que "el desarrollo que vemos hoy es el Dakar del mañana".