El presidente de Newell's Old Boys, Ignacio Astore, afirmó este jueves que el mediocampista Ever Banega, también pretendido por Boca Juniors, "tiene grandes posibilidades" de volver al Parque Independencia.



En declaraciones a la radio uruguaya Carve Deportiva, el titular rojinegro admitió que gestionan el regreso de Banega, quien pasó por el club del cual es hincha en 2014.



Esta es la segunda vez que Astore busca el regreso de Banega, ya que en 2021, a poco de asumir el cargo, también reconoció el deseo de la vuelta del mediocampista rosarino.



Banega, con contrato hasta el próximo 30 de junio en Al Shabab de Arabia Saudita, tenía avanzada la gestión para rescindir y convertirse en refuerzo de Boca.



Sin embargo, Newell's Old Boys también mostró su interés y le ofreció al volante de 35 años afrontar la última etapa de su carrera en el club de su ciudad natal.



En la misma entrevista, el presidente rojinegro aseguró que la negociación por el delantero uruguayo Juan Ignacio Ramírez, pretendido por el entrenador Mauricio Larriera, "no está cerca".



"No estamos cerca. Si quieren (cobrar) de contado, que busquen otra institución", afirmó Astore, en referencia a la pretensión de Nacional y Liverpool -dueños del pase del atacante- de recibir los cuatro millones de dólares del pase en un pago.