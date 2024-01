El exministro de economía Martín Guzmán reveló que el gobierno de Javier Milei ya inició el proceso de dolarización y advirtió que las medidas económicas tomadas en el último mes “son profundamente regresivas” y “van a generar más retroceso, pobreza, desigualdad y conflicto social”.

“La dolarización ya comenzó, se está preparando el campo y el Gobierno no tiene otro plan”, aseguró el extitular del Palacio de Hacienda.

Los Bopreal

Este proceso, según explicó, se inició a través de una medida que por el momento pasa desapercibida pero que tendrá un fuerte impacto: “La emisión del Bopreal”, que tuvo una baja aceptación por parte de los importadores pero que se trata de un bono en dólares que obliga al Banco Central (BCRA) a pagar en el futuro con esa divisa, las tenga o no en el tesoro nacional.

Esto implica que “el pasivo remunerado del BCRA, las Leliq y los pases, sean en dólares”; y precisamente “dolarizar es convertir todos los pasivos del Central en dólares”, definió el economista durante una entrevista por Radio Con Vos. Por eso, agregó, “la alternativa de dolarizar se hace cada vez más probable y tentadora para el Gobierno”, concluyó.

A partir de la emisión del Bopreal “tendríamos una deuda del BCRA denominada en dólares, pero ¿qué pasaría con el BCRA si no tiene dólares?”, se preguntó Guzmán. Si en el tesoro no hay dólares y por ende tampoco pesos, la situación económica se agravaría.

“Dolarizar significaría que la Argentina ya se dio por vencida, que abandona el partido del desarrollo”, sentenció. Y si esto ocurre, vaticinó, la situación económica para el sector productivo “va a ser peor”.

“Vamos a ir hacia una crisis del sistema productivo"

“Vamos a ir hacia una crisis del sistema productivo: no va a haber trabajo, no va a haber ingresos para mucha gente y el gran problema va a ser el empleo. No vamos a ser un país competitivo si a la moneda la determina Estados Unidos”, puntualizó.

Por otra parte, Guzmán apuntó contra el cuestionado DNU 70/2023 y la ley ómnibus enviada al Congreso. Dijo que esas iniciativas apuntan a que “al ajuste lo paguen la clase media, el sector de la población que tiene pocos hijos o tiene unos pocos, y la población jubilada”.

“Va a haber una acentuación de ese conflicto distributivo porque, mientras esto ocurre, a los ricos le bajan los impuestos con la reducción de bienes personales en la ley ómnibus”, advirtió.

El ministro sostuvo que “va a haber una reacción” social y económica más amplia de la que hubo hasta ahora porque, además, en las próximas semanas se tienen que discutir paritarias.

Las paritarias, anticipó, “van a volver a ejercer presión en los precios y, a su vez, en el tipo de cambio oficial. La brecha cambiaria va a ir subiendo y el Gobierno va a tener que devaluar más”, argumentó. O sea que habrá “sufrimiento para muchos y ganancias para otros”, concluyó.

La gestión del Frente de Todos y la victoria de Milei

Por otra parte, el exministro que ocupó el Palacio de Hacienda durante tres de los cuatro años del gobierno de Alberto Fernández hizo una autocrítica de la administración del Frente de Todos.

Dijo que “el resultado de la elección (en la que ganó Javier Milei) era entendible dado el contexto económico” que hubo durante la administración anterior, sumada a la “falta de apoyo popular” que tuvieron varias de sus medidas.

Admitió que “el principal error” que él cometió durante su gestión estuvo en “el esquema cambiario a partir de mediados de noviembre 2020”, cuando se decidió que “las empresas pudieran acceder a los dólares al 40 por ciento del tipo de cambio oficial cuando les vencía deuda” en esa moneda.

“Eso hizo que drene mucha parte de las reservas” y “yo no tuve la capacidad de convencer sobre una alternativa”. “El trabajo del ministro de Economía en la Argentina requiere acción política y no pudimos lograr los consensos”, reconoció