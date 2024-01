El legislador de Unión por la Patria y secretario gremial de la CGT, Mario "Paco" Manrique, se sumó al rechazo por la designación de José Luis Espert al frente de la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del debate por el proyecto de la Ley Ómnibus.

"Están gobernando como hicieron la campaña y como hicieron oposición en cuatro años de nuestro Gobierno, más allá de nuestros errores y lo que no pudimos hacer. Fue una campaña agresiva, plagada de violencia y quieren gobernar de la misma forma", manifestó Manrique en AM750.

En esa línea, aseguró que la CGT no fue citada para debatir los puntos que refieren a la reforma laboral en el decreto ni en el mega proyecto de ley y sostuvo que la central obrera siempre "estuvo dispuesta a recorrer los canales de diálogo".



"No te llaman, no te sientan a la mesa. Por más de que planteen lo más ilógico del planeta, como borrar los convenios colectivos de trabajo, que, obviamente, sabés que la CGT te va a decir que no, pero por lo menos te llaman y vos le explicás por qué te vas a enfrentar a eso. Eso se llama lealtad de procediemineto, pero no ocurre", explicó Manrique en Mediodía 750.

Asimismo, el sindicalista cuestionó el contenido de las reformas en los primeros días del Gobierno de La Libertad Avanza y aseguró que el DNU ni la ley ómnibus fueron redactadas por el Presidente, si no que está "hecha por los empresarios".

"Milei es la herramienta para llevarlo adelante. No le quiero faltar el respeto al Presidente, pero es un títere, parece Pinocho", concluyó.

Seguí leyendo: