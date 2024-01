"Todavía no realizamos un relevamiento, pero sin duda atravesamos una situación de crisis. Habrá que ver cómo se acomoda todo", respondió Juan Lucero, presidente de la Cámara Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta. Sin embargo, aclaró que "el empresariado está acostumbrado a situaciones de subas y bajas". "Salta es un destino atractivo y en estos momentos maneja precios inferiores a la costa", afirmó en alusión al turismo nacional que busca vacacionar en las playas de la provincia de Buenos Aires.



Lucero recordó que si bien enero y febrero suelen ser meses con un porcentaje de reservas que ronda el 50 por ciento, al menos desde noviembre se encuentran a la baja. Por ese motivo, anticipó que la Cámara que preside lanzará promociones en Santiago del Estero, Tucumán y Jujuy para incentivar a los potenciales viajeras y viajeros a visitar la capital salteña. Se ofertarán promociones en alojamientos al estilo 3x2, tres noches al costo de dos y con desayuno incluído.

Sobre el aumento en el precio de los combustibles -27 por ciento solamente ayer- y el efecto en los servicios turísticos, Lucero repitió que integran la compleja crisis que atraviesa el país. "Si suben los combustibles, las excursiones también lo harán", adelantó. "Seguramente pasará", se esperanzó respecto del momento en la economía nacional que afecta también al sector turístico. "Lo primero que hace la gente en estos casos es cancelar viajes, sus salidas, y el gasto en esparcimiento. No salir es la primera medida", recordó. E insistió: "Veremos como se acomoda todo".



Lucero recordó que el flujo de turistas en la provincia para los meses de verano históricamente no sobrepasó el 50 por ciento. Con ese promedio, anticipó que las y los empresarios que nuclea la Cámara que preside observan que será "difícil alcanzar ese techo", al menos durante esta temporada, "mucho menos sobrepasarlo", aseveró. Manejan, sí, una expectativa de mínima. Por ese motivo, la estrategia del empresariado se centra en captar a turistas de las provincias vecinas con promociones orientadas a personas interesadas en realizar viajes cortos. Sobre la situación del empresariado gastronómico, el dirigente detalló que propietarios y propietarias de restaurantes actualmente se encuentran en la coyuntura de no poder trasladar a la carta el índice inflacionario en alimentos, porque "Si lo hacen, el consumo bajaría aún más".



Sobre el turismo extranjero, el titular de la Cámara salteña mencionó que Salta todavía mantiene el flujo de visitantes desde el vecino Brasil. Se trata de turistas que al menos hasta mediados de octubre arribaban a la provincia gracias a paquetes promocionales integrados a los servicios de la línea de bandera, Aerolíneas Argentinas. La tendencia en Salta marca que todavía no se registraron cambios de importancia a partir de la nueva administración a nivel nacional, que ya planteó que su política será de cielos abiertos.



Demanda a cuentagotas

La estacionalidad parece haber regresado, un rasgo que había desaparecido gracias a años de políticas públicas que buscaron crear flujos constantes de viajeros y viajeras a fuerza de estrategias diversas. "En estos momentos, cuento con 5,37 por ciento de reservas, al menos hasta el 31 de enero", respondieron a Salta/12 desde el hotel Bo de Chicoana, situado en el sur del Valle de Lerma, dentro del circuito de los Valles Calchaquíes. La recepción del hotel rememoró otros tiempos. "Teníamos turismo todo el año, un demanda constante que se sostenía con los feriados turísticos. Ya no es lo mismo". Explicaron que enero y febrero siempre arrancaban en alza, con consultas de visitantes nacionales y también de países vecinos, como Bolivia, Uruguay, Chile y Brasil. "Ahora ofertamos descuentos para tentar a quienes viven en la cercanía".



Desde el hotel Cerros de Terciopelo, ubicado sobre la ruta provincial 23 que conduce a Rosario de Lerma, resumieron la situación con dos palabras: "Estamos vacíos. Tengo una reserva para el 27 de enero, nada más". Explicaron que hasta noviembre el nivel de reservas se mantuvo, pero a partir de diciembre todo cambió. La estrategia que manejan hasta el momento es ofertar para las familias o personas viajeras que viven en las cercanías, principalmente en Salta capital. Un fenómeno que ocurrió en la pandemia.



Entre los hoteles de la ciudad de Salta, la situación no es diferente, según relevó este medio. "En estos momentos las reservas son muy bajas", respondieron desde Samka Hotel. "Las reservas son muy pocas, tengo 3 habitaciones ocupadas de las 37 disponibles en el hotel", explicaron desde La Giralda Hotel. En ese caso acotaron que en diciembre registraron un porcentaje de visitas mayor por parientes que llegaron a Salta para pasar las fiestas con sus familias. "En enero del año pasado tuvimos un 40 por ciento de ocupación, este mes estimamos alcanzar un 30 por ciento", detallaron desde el área de reservas del Hotel Colonial, en una esquina de la plaza principal de Salta.

Algunos casos en la ronda de consultas fueron diferentes. "Hasta ahora, contamos con más reservas que el año pasado", comentaron desde el Hotel Inti Jatum en la ciudad de Salta. "Comenzamos muy bien el año, con reservas de agencias de viajes. Por el momento estamos al 70 por ciento, al menos hasta ahora nadie canceló", respondieron a este diario desde La Vieja Posada, un alojamiento ubicado en la turística Cafayate que se maneja por grupos que reservan a través de agencias de viajes.

Fueron respuestas que confirmaron las tendencias del momento dentro del sector. En esa misma ciudad de los Valles Calchaquíes desde otro hotel brindaron un panorama no muy diferente al que describió la gran mayoría de hoteleros. "No será una temporada importante porque el nivel de reservas en estos momentos es bajísimo", fue la respuesta desde el Hotel Killa de Cafayate. "Se mueve solamente los fines de semana, con viajeros que provienen de provincias vecinas como Tucumán, Salta capital o Jujuy. Durante la semana casi no hay consultas ni ingresos de turistas al hotel".

Sin datos oficiales sobre el movimiento de turistas en las primeras semanas de la temporada de verano 2024, las mismas fuentes explicaron que para el caso de Salta las plataformas que concentran la oferta de alojamientos mantienen vivo un porcentaje de sus reservas. Por otro lado, quienes analizan por su cuenta los costos de alojamientos por noche por buscadores web, observarán que solamente en la ciudad de Salta el abanico de tarifas oscila entre los 20 mil pesos la noche hasta los 200 mil pesos. En general -aclararon desde la Cámara del sector y hoteles consultados- no son precios finales, es decir, no incluyen impuestos.

A la competencia directa de los hoteles y hospedajes, las plataformas de alojamientos temporarios, en Salta es regulada por un registro del Ministerio de Turismo y Deportes. Ese organismo desarrolla desde el año pasado una política de registro obligatorio de alquiler temporal para evitar no sólo la competencia desleal, sino potenciales casos de estafa a turistas. "Es importante que las plataformas de alquiler temporario se encuentren reguladas", opinó Juan Lucero. "El registro en Salta funciona. Hemos evitado problemas. Seguramente quienes ofertan por plataformas se encuentran atravesando la crisis como nosotros", mencionó.

Ni tours o alquiler de autos programados

En las agencias de viajes consultadas por este medio, principalmente ubicadas en el casco histórico de la capital salteña, mencionaron que entre diciembre 2023 y lo que va de enero 2024, tanto el flujo de turistas como la demanda de servicios turísticos cayeron sensiblemente. Si bien al pie aclararon siempre que no cuentan con datos estadísticos específicos, es una lectura que manejan quienes atienden consultas o realizan reservas desde los escritorios de agencias, que comercializan paquetes con destinos como Humahuaca y Salinas Grandes, en Jujuy; y Cachi o Cafayate en la provincia de Salta.



“En general el público busca precios”, respondieron desde Tiamar. agencia ubicada sobre el Corredor Caseros. “Los turistas ya no buscan calidad, más cuando se trata de una familia de cuatro integrantes. En esos casos, los costos cambian”, agregó la vendedora. Las excursiones clásicas de un día de duración, por persona y en combis, oscilan entre los 40 mil y los 20 mil pesos. No incluyen almuerzo ni snacks: sí el servicio de traslado, seguro y guiado, lo último a veces a cargo de choferes.



El sondeo incluyó agencias de alquiler de automóviles. Respondieron que la suba de combustibles todavía no representa un problema. Tampoco, al menos durante la primera semana del año, para las y los turistas que demandaban sus servicios. “La suba (de precios) se carga en la tarifa. El automóvil sale con tanque lleno y regresa con tanque lleno”, precisaron. Otras respuestas mostraron diferencias en la percepción de la crisis, principalmente de parte del turista extranjero, que no negocia el costo diario del alquiler porque el cambio los favorece. Lo que sí parece haber cambiado son las reservas programadas: existe una prevalencia de demanda al paso, y pocos lo hacen con días, semanas o hasta meses de antelación.

Durante los primeros días del año, el Ministerio de Turismo y Deportes promocionó en Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy paquetes de alojamiento 3x2. Con la estrategia pretende sostener el consumo turístico a partir del pernocte de turistas en la capital salteña. Esa cifra, desde hace algunas décadas, se ubica entre los dos y tres días.

La medida acompañó otro lanzamiento que ese mismo organismo realizó a finales de 2023: Experiencias de verano 2024. Un calendario con actividades distribuidas entre el 1 de enero y el 31 de marzo en las siete regiones turísticas salteñas: ciudad de Salta y destinos cercanos, Valle de Lerma, Selva de Montaña, Valles Calchaquíes, Puna de los Andes, Valle Histórico y Gaucho y Quebradas Andinas. La guía está disponible en saltacalendario.gob.ar y agrupa las organizadas tanto por privados como por gobiernos municipales.