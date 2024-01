El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, remarcó este viernes que "es importante que nos cuidemos" al advertir la presencia de los mosquitos que pueden transmitir el dengue y la encefalitis equina del oeste, y pidió "extremar las medidas de prevención".



"En este momento estamos atravesando dos enfermedades transmitidas por mosquitos, una de ellas se menciona por ser tal vez la más novedosa, como la encefalitis equina del oeste (EEO), pero sobre todo una muy grave, que es el dengue. Es importante que nos cuidemos", manifestó el funcionario de Salud bonaerense.



En declaraciones a Radio 10, Kreplak se refirió en particular a la mayor epidemia de dengue que atravesó Argentina y América Latina: "En 2023 tuvimos la mayor epidemia de dengue, como también chikungunya y que tiene que ver con el aedes aegyptis, un mosquito que ya habita en casi todo nuestro país".



Frente a este escenario, el funcionario remarcó la importancia de seguir las recomendaciones de prevención, tales como la eliminación de todos los criaderos de mosquitos en los recipientes que contengan agua.



A la vez, sostuvo que en la provincia de Buenos Aires hay casos autóctonos, aunque aclaró que "no son tantos" y estimó una temporada muy delicada.



"Ante situaciones de fiebre con cefalea y dolor articular, vayamos al médico. Y sobre todo aquellos que tengan antecedentes de haber pasado dengue, porque si tienen un segundo dengue, puede ser grave. Es importante que acudan al sistema de salud", remarcó.



Y también se refirió a la vacuna, que no está incluida en el calendario nacional, y manifestó que "se acaba de aprobar hace muy poco tiempo".



"La información científica valida su uso en personas que habitan una zona de alto riesgo, está aprobada, se puede comprar y es costosa. Pero la verdad es que también quiero llevarle tranquilidad a la gente. Insisto, la recomendación sería personas que ya la tuvieron y que estén habitando en un lugar de alto riesgo" manifestó.



En tanto, respecto a la diferencia que existe entre la especie que transmite dengue y la que transmite EEO, detalló que "la encefalitis se transmite por picaduras de mosquitos infectados, afecta principalmente a caballos pero puede transmitirse a humanos", en tanto que "el mosquito que transmite dengue y chikungunya se cría en las casas".

Repelente de producción platense

Ante la imperiosa necesidad de repeler los mosquitos y la brutal disparada de precios desde la asunción del nuevo gobierno y su política de desregulación, la municipalidad de La Plata empezó a producir su propio repelente y repartirá más de 300 litros en los barrios de la ciudad como acción de prevención ante la proliferación de insectos.

Se trata de un producto fabricado en el Laboratorio de Especialidades Medicinales (LEM), que depende de la Secretaría de Salud de la comuna y se repartirá en los Centros de Atención Primaria (CAPS) como así también en las delegaciones.

La primera tirada será de 2.640 frascos de 125 ml, lo que equivale a una producción de 330 litros de loción, repelente que tiene una mayor concentración de la droga que repele (15 por ciento), llamada Dietil-Toluamida (DEET). Se trata de un spray que posee una duración de 3 horas y tiene un nivel de acción intermedio al de las marcas tradicionales.

Este tipo de repelente no solo apunta a combatir el mosquito que transmite dengue, sino que también intensifica su desarrollo en vistas del brote de encefalomielitis equina que se produjo en los últimos meses.

En tanto, se anunció que próximamente se va a ampliar la producción para llegar a crema repelente para bebés y niños de entre 6 meses y 3 años, que será en base a citronela al 3 por ciento.

Estas medidas adoptadas por la Municipalidad se enmarcan en un plan de acción integral que también incluye la fumigación en todo el partido, el corte de pasto y desmalezamiento de las delegaciones, y múltiples campañas de concientización puerta a puerta en los barrios.