Otro campeón del mundo que anduvo rápido para los mandados goleadores fue el exSan Lorenzo Ángel Correa ya que a los dos minutos estaba festejando para el Atlético de Madrid en su choque de 16avos de final de Copa del Rey ante el Lugo, de la Tercera División de España.

El rosarino aprovechó la titularidad -algo que no se le da habitualmente (sexta en 23 partidos de la temporada- aunque sus compañeros no hicieron lo propio con su oportunismo goleador. Es que el Lugo empató a los 39 y no fue hasta la segunda parte que los dirigidos por Diego Simeone definieron la historia.

No por casualidad el Cholo metió tres cambios en el entretiempo, incluido el ingreso de Rodrigo De Paul. Finalmente fue el neerlandés Memphis Depay quien sentenció el 3-1 final con sus anotaciones a los 66 y a los 74 minutos. También fue titular el lateral Nahuel Molina.

Vale recordar que Correa juega en el Aleti desde 2015 y está próximo a cumplir 400 partidos en la institución madrileña: lleva 396 con 74 goles marcados.

El que no sufrió demasiado para avanzar de ronda fue el Girona, puntero de LaLiga española, que venció 2-0 al Elche de la Segunda División, dirigido por Sebastián Beccacece y con el lateral exSan Lorenzo Nicolás Fernández Mercau entre los titulares, con una función mucho más ofensiva que en sus épocas de Boedo.

El otro líder del certamen liguero, Real Madrid, superó por 3-1 al Arandina de la Tercera y también pasó de fase. En los dirigidos por Carlo Ancelotti fue titular el juvenil argentino Nicolás Paz, sumando así ocho partidos (un gol) en su temporada debut. Es la primera vez que el hijo del exdefensor Pablo Paz sale desde el inicio para el Merengue. Fue reemplazado a los 69 cuando el partido estaba 2-0.