El contrapunto entre La Renga y el presidente Javier Milei, quien durante su campaña política se apropió de la canción Panic Show pese al rechazo explícito de la banda, sumó un nuevo capítulo este fin de semana cuando la banda se presentó en el estadio de Racing. En un momento del show, el cantante Chizzo Nápoli hizo mención a los "tiempos difíciles" que atraviesa la Argentina bajo el gobierno de La Libertad Avanza.

“Amigos, estamos en tiempos difíciles. Como muchas otras veces. Algunos temas vuelven a resurgir. Este es uno de ellos, que, a modo de conjuro protector, dice... 'Un paso atrás, un paso atrás, no me toques'”, expresó Chizzo antes de empezar a cantar la canción Hielasangre.

Durante varios momentos del show, que tuvo lugar en el estadio de Racing -a pocos kilómetros de CABA, donde el Pro no le permite tocar desde hace años bajo excusas administrativas- el público coreó "El que no salta votó a Milei", una expresión que Chizzo y Tete acompañaron con saltos.

Los fans también corearon "La patria no se vende" y otros cánticos contra el ultraderechista, que no cuenta con la simpatía de los fanáticos de La Renga. Ocurre que tuvieron conflictos por el uso de Panic Show, una de las canciones más populars del grupo, que Milei utilizaba en la campaña de La Libertad Avanza, a partir de una lectura que no se condice con las intenciones de la banda al momento de crearla.

"Qué lindo tocar acá, tan cerca de casa", celebró irónico Chizzo, quien más allá de las palabras previas a Hielasangre y de los saltos optó por dejar que la potencia de las canciones hablaran por sí solas. Al final del show, sí volvió a hacer explícita su postura sobre el gobierno ultraderechista y dijo: "No hablen al pedo de la libertad". Acto seguido, se vio en las pantallas una imagen con la leyenda "NUNCA MILEI".

No es la primera vez que Chizzo cruza al presidente en sus recitales. En noviembre, cuando La Renga se presentó en Ushuaia, Tierra del Fuego, en un show histórico en un viejo hangar del aeropuerto de esa ciudad, el cantante tocó Panic Show y le lanzó una advertencia al mandatario: "ojo Milei", exclamó, tras lo que recibió una ovación de los fans.

Ya en las elecciones legislativas 2021, la banda había expresado su desacuerdo respecto a la utilización del tema por parte de LLA. “Quien quiera es libre de escuchar, cantar, bailar y poguear canciones de La Renga, lo que está mal, legal y moralmente, es tomarse la libertad de usar esas canciones para una campaña política y beneficio propio, un seguidor de nuestra banda jamás haría eso…”, habían escrito en redes sociales, un comentario que Milei y su equipo prefirieron ignorar.