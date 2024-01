Ya sin un espacio orgánico que los ordene, las distintas fracciones de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio salieron a posicionarse ante la presión ejercida por Javier Milei para que el Congreso apruebe a libro cerrado tanto la ley ómnibus como el decretazo. Mientras el sector más duro del PRO insiste con el apoyo al Gobierno, otros --como el titular del bloque que responde a los gobernadores, Miguel Pichetto-- apuestan al "diálogo" y piden cambios en el paquete. Carrió, en tanto, criticó las formas: calificó al DNU de "inconstitucional".

Ante el comentario del Presidente respecto de que tanto los diputados como los senadores "esperan cobrar coimas", Pichetto se vio obligado a pedirle que "no agreda al Congreso". El diputado consideró muy posible, sin embargo, que el oficialismo junte los votos que necesita. "Hay predisposición y buena voluntad" de su bloque para apoyar las propuestas enviadas al Congreso, dijo. "Es bastante difícil que el DNU pueda ser rechazado", aseguró.

Con todo, Pichetto opinó que Milei mantiene "una actitud muy dura con todos los sectores" y "cree que los consensos no sirven". Para el diputado, esta postura tiene un motivo: "Yo sé que el Presidente cree que el consenso no sirve, porque está imbuido en el libro de liderazgo de (Henry) Kissinger y de la parte pertinente de Margaret Thatcher, donde no se construye liderazgo con consenso", sostuvo.

En cuanto a la pretensión de Milei de que el Congreso que otorgue su respaldo al DNU tal como lo mandó, es decir incluyendo todos sus artículos, la posibilidad fue rechazada por los legisladores de la llamada "oposición amiga". La vicepresidenta primera del Senado, Carolina Losada (UCR), planteó que si bien “Juntos por el Cambio está dispuesto a apoyar la mayoría de las reformas”, hay puntos del decreto "que se tienen que rever y discutir". “Es importante que Javier entienda que el Congreso tiene que discutir y que se puede sacar algo más rico y rápido", condicionó Losada.

En una postura similar a la de Losada habló la titular de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. Su fuerza se dice dispuesta a “reencauzar” las reformas contenidas en el DNU y la Ley Ómnibus para “adecuarlas al orden jurídico constitucional”, pero Carrió aclaró que “la delegación de poderes” implícita es “excepcional y resulta inadmisible”.



Por su parte, Diego Santilli sostuvo que "la Ley Ómnibus y el DNU tienen que aprobarse. Se terminó la Argentina de los vivos de siempre que solo cuidan sus intereses y sus privilegios, mientras le dan la espalda a los argentinos".