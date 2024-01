La vicepresidenta Victoria Villarruel negó haber ido a visitar al ex presidente Mauricio Macri en su paso por Bariloche, cuando anduvo cerca del lugar del descanso del ex mandatario, en el country Cumelén. Lo hizo luego de que el dirigente Juan Grabois hablara de una conspiración entre Macri y Villarruel para armar una opción de recambio en caso de que Javier Milei no pueda continuar. No obstante, ambas partes admiten que existieron diálogos entre el ex presidente y la actual vicepresidenta, pero no son recientes. ¿De qué hablaron? Ninguna de las partes quiere decirlo.



Se sabe: Villarruel llegó al Gobierno con la idea de que iba a ocupar dos ministerios con gente propia, Seguridad y Defensa, y Milei le dio ese lugar a los dos integrantes de lo que fue la fórmula presidencial de Juntos por el Cambio. Además, la relegó en las decisiones a prácticamente "tocar la campanita". Ella contraatacó cambiando al presidente provisional del Senado que había ungido Milei y comenzó un trabajo legislativo para sumar mayorías. Villarruel no parece nada contenta con el espacio acotado al que la relegó su compañero de fórmula.

"Lista para todo"



Prueba de esto es la nota del diario británico Financial Times, que la describe como una dirigente con "agenda propia". "Está primera en la línea de sucesión presidencial, una posición crucial, dicen los analistas, dado que la condición de Milei como un outsider de la política y con pocas bancas en el Congreso genera la posibilidad real de que este no culmine su mandato de cuatro años", indica el medio leído por los liberales de todo el mundo. Y deja cuatro palabras que la describen a Villarruel en sus deseos: "Está lista para todo".

Este artículo fue retuiteado por una cuenta cercana a Villarruel que suele compilar los artículos que la mencionan:



¿Qué fue lo que se rompió entre el presidente y la vicepresidenta? Justamente, esa idea de que está "lista para todo". O, dicho de otra forma, la percepción -real o ficticia- de Karina Milei de que Villarruel estaba teniendo juego propio, tejiendo sus propias alianzas, teniendo sus diálogos de forma directa no solo con militares y policías (como mostró públicamente), sino con dirigentes políticos. Y entre ellos, con el ex presidente Macri.



Teoría de la conspiración



Quien agitó la idea de una conspiración contra Milei por parte de su vice con la asistencia de Macri fue Juan Grabois. "Preparan un golpe", dijo. "Lo quiere voltear, y está clarito, es Victoria Villarruel, junto a Mauricio Macri. Están preparando el golpe. Se los digo a los votantes de Milei. Lo van a ir viendo", aseguró. Grabois destacó que los que buscaban voltear a Milei no eran sus adversarios, sino el internismo de su propio gobierno. Y, sobre todo, la vicepresidenta cercana a todos los sectores militares.



Grabois se hizo eco de distintas versiones periodísticas que señalaban que en su viaje reciente a Bariloche Villarruel se había desviado para acercarse al country Cumelén de Villa La Angostura, donde históricamente Macri pasa sus veranos desde que fue presidente (antes elegía Punta del Este).



No obstante, según el diario Río Negro, en un encuentro con empresarios de Bariloche Villarruel sacó ella solita el tema del encuentro con Macri para desmentirlo: les dijo que no estuvo con el ex presidente.



La proliferación de estas versiones, no obstante, solo alimentan el nivel de desconfianza que existe ya entre el presidente y quien fue su compañera de fórmula.



Que las hay, las hay



No obstante, los diálogos entre Villarruel y Macri sí existieron, solo que datan de un tiempo atrás. Más política y dada a la rosca que el presidente, Villarruel practica el arte de conversar con distintos sectores políticos, como lo demostró apenas entró al Senado. Esto incluyó a Macri.



Los tiempos difieren según a quién se le pregunte. Del lado de Macri, indican que su última conversación con Villarruel fue "hace un poco más de un mes". Del lado de la vicepresidenta, lo ubican más lejos "hace dos meses". Más precisamente, a mediados de noviembre. Desde entonces, señalan cerca de Villarruel, no hubo más contactos de ningún tipo con el ex presidente.



En algo coinciden ambas partes: en no querer contar cuáles fueron los temas que trataron Villarruel y Macri. No obstante, cerca del ex presidente sostienen lo de la confabulación para derrocar a Milei es "directamente ridículo".

Lo cierto es que la vicepresidenta mantiene una línea de diálogo abierta con distintos sectores políticos en el Congreso, e incluso con Macri, con el que parece pasar por una mejor relación que la que tienen en este momento el ex presidente y Milei.