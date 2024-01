Junts per Catalunya, la formación de Carles Puigdemont, advirtió en el mes de noviembre de que su voto a favor de la investidura de Pedro Sánchez no era un "cheque en blanco" para la legislatura y sólo ha habido que esperar a la primera gran votación en el Congreso para constatarlo.

Con su salida del grupo de Sumar hacia el Grupo Mixto, a principios de diciembre, Podemos también se salía del bloque gubernamental avisando de que haría sudar cada norma a la coalición y un mes después ya ha amenazado con dejar caer el decreto anticrisis y el que reforma el subsidio por desempleo.

Y, otra advertencia reciente que también se está cumpliendo en el arranque del año es la del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo: "Cuando el independentismo le falle, cuando le supere la legislatura, y ocurrirá, no me busque", le espetó durante su investidura a Sánchez. "Se lo dijimos", dicen ahora fuentes populares para justificar su rechazo a los tres decretos ley que el Gobierno intentará sacar adelante este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados.

Así, la coalición vuelve a las dinámicas de la legislatura pasada y se enfrenta a una primera votación agónica pendiente de negociaciones a varias bandas que, con toda probabilidad, se alargarán hasta el último minuto.

Junts no se baja del 'no'

Por un lado, Junts mantiene su pulso al Gobierno y persiste en el 'no' a los tres decretos que se votarán en el pleno extraordinario de este miércoles: el decreto ómnibus del Plan de Recuperación, incorpora medidas en varios campos, entre ellos en materia de justicia; el decreto anticrisis, que mantiene las ayudas al transporte público y la rebaja del IVA del gas y de los alimentos, por ejemplo; y el decreto para adoptar medidas urgentes para la conciliación familiar, donde se incluye la reforma del subsidio por desempleo.



El cabreo de la formación independentista vino con el primero de ellos, donde, creen, se incorpora un artículo que podría afectar a la tramitación de la amnistía. Pero, aún así, han anunciado que votarán en contra de los tres y que si el Gobierno quiere su apoyo debe retirar los tres decretos y "volverlos a presentar, sin prisas y sin correr, negociados y pactados con un decreto para cada tema", dijo este lunes el portavoz de Junts Josep Rius.

Desde el Gobierno se han mostrado dispuestos a negociar hasta el último momento y ofrecer "contraprestaciones" a Junts a cambio de su voto a favor, pero hasta el momento la formación liderada por Puigdemont no ha exigido nada que no sea retirar los decretos y reiniciar su tramitación. Todo parece indicar que el partido independentista dejará caer al Ejecutivo en su primer gran examen parlamentario, aunque nadie pone la mano el fuego: "Con Sánchez todo es posible", repiten hasta su adversarios políticos.

El apoyo de Podemos, en el aire

Más cerca parece el apoyo de Podemos, aunque no está, ni mucho menos, garantizado. Los de Ione Belarra han amenazado este lunes con rechazar dos de los tres decretos: el que incluye la reforma del subsidio por desempleo y el anticrisis. Con todo, su negativa a aprobar el primero de ellos es más contundente que en el segundo, conscientes de que sería difícil de explicar por qué dejan caer un real decreto que alivia la subida de los alimentos, el transporte o el IVA del gas.



Así, desde la formación morada insisten en que, si llegan a un acuerdo político con el PSOE por el que se comprometa a poner un tope del 2% para 2024 en los alquileres para todos los contratos y un límite del 2% para el margen comercial de los grandes supermercados minoristas, sus cinco diputados apoyarán el decreto anticrisis. "Hay tiempo hasta el miércoles", dicen fuentes de Podemos a Público.

Llamada de Bolaños a Gamarra y de Díaz a Sémper

Y, mientras suda el apoyo de sus socios de investidura, el Gobierno también llama al PP. Lo hizo, primero y hasta en dos ocasiones, Félix Bolaños a Cuca Gamarra y, después, Yolanda Díaz a Borja Sémper. La primera llamada, según fuentes populares y socialistas, se produjo el pasado domingo y la segunda, este lunes. Tres intentos en vano de conseguir los votos del PP en la votación de este miércoles.



Lo que trasladan desde la dirección nacional de Génova es que solo cabría una abstención del PP al decreto anticrisis y condicionada a que el Gobierno asuma sus medidas económicas: Deflactar la tarifa del IRPF a las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros, bajar el IVA a la carne, el pescado y las conservas y reconsiderar la subida del IVA a la luz y el gas. Aseguran que así se lo transmitieron al Ejecutivo en sus contactos y que, por su reacción, no esperan que acepte.



"Tanto Gamarra como Sémper reafirmaron la decisión del PP de votar 'no' a los tres decretos que cuya convalidación se decidirá el miércoles. El Gobierno llamó para para pedir, no para ofrecer; y el principal partido de España no socorrerá a Pedro Sánchez en caso de que sus socios le fallen pasado mañana", apuntan desde Génova. "Si no es para adquirir este compromiso, pueden ahorrarse nuevas llamadas para solicitar nuestro apoyo", remachan.

Luz verde de ERC, PNV y Bildu

Así, a menos de dos días de la votación el Gobierno solo tiene garantizados los apoyos de ERC y PNV a los tres reales decretos y el de EH Bildu a dos de ellos, aunque insisten fuentes de la formación abertzale en que "no serán un obstáculo" para ninguno. El BNG todavía no han hecho pública su postura.