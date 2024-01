Hasta el 31 de enero está abierta la Convocatoria Editorial 2023 en poesía de Baltasara Editora, el sello creado por Liliana Ruiz (fallecida en 2022), para seguir con la tradición de su padre, Laudelino Ruiz. Guillermo Corbacho y su padre mantienen el legado de Liliana, y también la metodología para elegir qué libros publicar. "Hace mucho tiempo decidimos trabajar por convocatorias abiertas, porque era una forma de garantizar una igualdad en cuanto a la diversidad y en cuanto a cómo se elegía un manuscrito, para que sean los manuscritos los que peleen por ser publicados, y no el nombre que está detrás del trabajo", planteó Guillermo. Por eso, decidieron que "los nombres propios tenían que ir en un segundo plano y de esa manera se garantiza la posibilidad a cualquiera a presentarse y a publicar".

El catálogo de Baltasara en su colección de poesía tiene libros de Pablo Bilsky, Alejandra Bosch, Analía Giordanino y Alicia Salinas, entre otros. La convocatoria está dirigida a escritores que residan en la Argentina, mayores de 21 años. "Las obras deberán ser originales, inéditas (no publicadas en formato libro papel o libro electrónico, Internet, ni parcialmente en revistas), escritas en español. No deben estar pendientes de fallo en concursos ni de evaluación en otras editoriales", plantean las bases.

"La poesía es una parte fundamental de nuestra editorial independiente. Digamos este género que es más libre, entonces le damos es bastante manija y hay muchas personas que se presentan, eso siempre me llama la atención", dice Corbacho.

La edición editorial vive un momento crítico, en especial por los embates que el DNU 70/2023 y la ley ómnibus implican para la actividad cultural, por ejemplo, con la ley del libro. A eso se suma un constante incremento del precio del papel desde hace meses. "Lo que hacemos más que nada es regular las tiradas, porque no hay forma de frenar la escalada del precio del papel y el problema más grave que tenemos es la actualización de precios", plantea Corbacho. El tema principal es el precio final del libro, que necesita reajustes. "El problema es que nosotros vamos a una pizzería, y sale lo mismo que un libro entonces es muy difícil para nosotros, porque el libro no es valorado como tal", apunta el editor y subraya que los proyectos de Milei ponen en peligro "los espacios en los que se difunde el trabajo que nosotros hacemos. Entonces, pierde sentido publicar, si no tengo en dónde ubicar la obra, claro, si no hay una librería pequeña que te la ponga en vidriera". La ley del libro, que garantiza un precio único de venta, es la que permite sobrevivir a las librerías independientes, y la ley ómnibus propone derogarla. "Somos editoriales independientes, hablo en plural, porque hablo por muchos compañeros del sector. El problema básico es que si perdemos las librerías independientes, las grandes cadenas no nos van a comprar libros a nosotros". El tamaño de las tiradas y la capacidad logística deja fuera de juego a las editoriales independientes, y por ende, a miles de escritorxs de todo el país.

En cuanto a las bases del concurso de poesía, se aceptarán textos de entre 4000 y 8000 palabras. Las obras serán leídas por un equipo evaluador, formado por especialistas en la categoría convocada. La selección final y definitiva estará a cargo de la editorial. Los resultados se publicarán en redes de la editorial y los ganadores serán informados vía e-mail y teléfono. El equipo evaluador, junto con la editorial, tendrán la facultad de declarar desierta la convocatoria de forma total. Las obras seleccionadas serán publicadas durante el año 2024. La/s obra/s ganadora/s según orden de mérito, será/n publicada/s sin costo alguno.

Algunos de los libros publicados por Baltasara han recibido premios, como Taxidermia, de Caro Musa, que recibió el provincial de narrativa, Alcides Greca y El último falcón sobre la tierra, publicado en 2019, que recibió el Premio Fundación Medifé Filba.

Los participantes deberán enviar por correo electrónico dos archivos: uno con la obra y otro con los datos personales, currículum y declaración jurada por escrito, manifestando que la obra es original, inédita y que no está pendiente de fallo en concursos ni tiene comprometidos sus derechos con otra editorial. Además, sólo se admitirá una obra por autor en la categoría convocada. Las obras sólo serán recibidas en el correo electrónico [email protected].

Toda la información está disponible en la página web de la editorial, y allí también se especifica que "no habrá justificación ni devolución de las obras no seleccionadas", además de puntualizar que "los autores se comprometen a realizar un trabajo de edición conjunto con la editorial en caso de ser necesario", además de "asumir el compromiso de cooperar en la difusión de la obra (Presentaciones y redes sociales)".