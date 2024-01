La diputada nacional por Unión por la Patria, Cecilia Moreau, aseguró este miércoles que el Gobierno “está llamando al caos”, en medio de sus intentos de avanzar con el megaDNU y, al mismo tiempo, una ley ómnibus que busca reformar de cuajo el Estado nacional.



Al referirse al tema, Moreau comenzó con una contundente respuesta al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, quien aseguró ayer que cuando hay crisis la Constitución Nacional no debe tener vigencia, lo que desató fuertes críticas en medio de la discusión parlamentaria por la la ley ómnibus.

“Lo de Barra me perforó la cabeza. Porque no se puede decir, y más si sos funcionario, que la crisis económica puede generar una crisis institucional en un país que tiene 40 años de democracia”, le contestó.



Y, como en una lección acelerada de historia, le recordó que en el 1983 la crisis se resolvió con política, al igual que en 1989 y en 2001 “después del desastre de La Alianza”. “O sea, hay que tener criterio de lo que se dice. Pero las declaraciones de Barra no me sorprendieron, porque ya veníamos viendo un camino que estaban queriendo instalar el ministro del Interior, Francos, cuando planteaba que, de no aprobarse la ley, no entraba un peso más a la Argentina”, señaló.

Para Moreau, cuando el Gobierno dice que “de no aprobarse la ley ómnibus, el dólar se va a disparar” lo que en verdad aparece es que “quieren desordenar a la Argentina”. “Estos planteos llaman al caos. Lo van instalando. Pero cuando se hace desde el propio Gobierno es muy grave”, aseguró, al tiempo que le recordó a Javier Milei que es el presidente de todos los argentinos y ya no un panelista de televisión.

“Creo que tienen que parar la pelota. Porque ya no le hablan a los libertarios, le hablan a los 46 millones de argentinos. Y tiene que entenderlo Javier Milei. En eso, debemos hacer un llamado a la reflexión. De la crisis se sale con diálogo, con política”, añadió.

Las negociaciones en Diputados

En tanto, Moreau habló sobre las negociaciones en diputados y advirtió que con el movimiento doble entre el megaDNU y la ley ómnibus el Gobierno logró generar el desconcierto necesario para ganar tiempo.

“Yo no sé qué quieren hacer los otros bloques de la oposición. Hay mucha confusión. En general, todos se oponen a las facultades delegadas. Ser diputado y votar facultades delegadas en todas las materias por dos años y prorrogable, cerremos el Congreso. Nunca se vio. Nunca”, dijo sobre el la ley ómnibus.

Y añadió: “Yo quiero creer que no quieren cerrar el Congreso. Que, en definitiva, Macri está intentando instaurar otra vez un plan de terror para la vida de los argentinos. Creo que no se puede discutir todo mezclado con todo. Hablar de la reforma del Estado no es hablar de la privatización del Banco Nación, de YPF, de Aerolínas y Arsat”.

Luego, finalizó: “Por eso está todo tan mezclado. Porque en el mismo proyecto tenés la toga de los jueces, la reventa de entradas, las manifestaciones de tres personas. Mientras estamos discutiendo este desorden el DNU está vigente y no se constituye la comisión bicameral”.