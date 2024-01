Exfuncionarios, periodistas y usuarios de las redes sociales denunciaron la fake news difundida a través de un comunicado oficial del gobierno nacional que le atribuye a la administración anterior la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que en realidad tomó en 2018 Mauricio Macri presidente, con Nicolás Caputo como ministro.



El texto que circuló a través de la cuenta Oficina del Presidente Javier Milei, en la red social X, dice que el acuerdo anunciado el miércoles por el ministro de Economía Caputo “le permitirá (al Estado) disponer de 4.700 millones de dólares de la deuda contraída por el ex presidente Alberto Fernández”.





Uno de los más enfáticos en denunciar esa maniobra fue el exministro Martín Guzmán, quien calificó de “vergonzoso” a ese intento de crear un relato que no se condice con la historia objetiva.

“La manipulación de la opinión pública es preocupante, especialmente si es desde fuentes oficiales. TODA la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cada dólar, la tomó el gobierno de Mauricio Macri entre 2018 y 2019. Y lo hizo sin pasar por el Congreso Nacional”, puntualizó el extitular del Palacio de Hacienda.

El propio Alberto Fernández se hizo eco de esa denuncia pública que también fue hecha por su exvocera Gabriela Cerruti, quien a través de su cuenta de X cuestionó: “Mentir en un comunicado oficial es demasiado".

En su explicación, Guzmán explicó que, en rigor, la deuda no fue contraída por Fernández, sino que lo que hizo esa gestión “fue llegar a un acuerdo para refinanciar esa deuda impagable” tomada por Cambiemos/Juntos por el Cambio.

“Es decir que no se tomó ni un solo dólar adicional: en diciembre de 2019 la deuda con el FMI era de USD44.500 millones y hoy sigue siendo USD44.500 millones”, sentenció el ex ministro, no sin recordar que la a ese dinero se lo usó “principalmente para un salvataje a acreedores privados” y “para darle salida de la Argentina a fondos” especulativos “que ese mismo gobierno propició”.