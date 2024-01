Bajo el lema “Un Rosario de hambre”, distintas organizaciones sociales realizarán el martes próximo una jornada de protesta nacional, que en Rosario tendrá su versión con la instalación de unas cien ollas populares en distintos puntos de la ciudad y de la región. El acto de cierre se realizará al mediodía frente a la sede local de Anses, en Rioja y Sarmiento. “Queremos que la gente vea el hambre que hay en Rosario y el trabajo que se hace en los barrios. Es un hambre que viene subiendo, porque empieza a tener hambre la gente que tiene laburo. A los que tienen empleo no les alcanza el salario y las changas se cortaron porque los sectores medios se quedaron sin excedente, y mucha gente está en la catástrofe de tener que alquilar después de la desregulación que estableció en DNU de Milei”, afirmó Eduardo Delmonte, referente de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) de Rosario.

El dirigente social adelantó que “junto a organizaciones como Barrios de Pie y el Movimiento Evita, entre otras" se movilizarán "porque se ha cortado la ayuda alimentaria para los comedores desde Nación, que era el componente principal para el funcionamiento de los comedores, era algo que llegaba como bolsones o través de ayuda para las ollas populares”.

Delmonte subrayó la complejidad de la situación. "El hambre creció. Se aumentó el padrón de los comedores y también hay más ollas, porque se sumaron nuevos grupos. Y para mucha gente, los comedores en los barrios son parte de su estrategia de supervivencia. El principal aporte venía de Nación. Y las provincias y los municipios sumaban lo que faltaba de Nación. Ahora nos quedamos sin el aporte de Nación. Por eso le pedimos a las provincias que nos acompañen en este reclamo”.

Las organizaciones le pidieron al Ministerio de Capital Humano que “se restablezca la ayuda alimentaria que se suspendió, pero el problema es que no hay con quién dialogar. El 9 de enero se presentó un pedido de audiencia con la ministra Sandra Petovello y no obtuvimos respuesta. El otro problema es que el ministerio de Desarrollo Social está disuelto. Ahora es Capital Humano que absorbió Trabajo, Salud, Educación y no sabemos cómo van a resolver esto cuando lo alimentario es urgente”.

Sobre la jornada del martes, Delmonte adelantó que van a desplegar ollas populares en diferentes lugares visibles de la ciudad "para mostrar lo que hacemos en forma silenciosa en los barrios todos los días o semanas, según los insumos que tengamos". Y destacó que "muchos compañeros, con el plan Potenciar o sin nada, dan su esfuerzo pada dar de comer. Siempre hubo ollas populares en Rosario, pero durante la pandemia esto se multiplicó. Antes del Covid había 40 ollas y ahora hay 112”.

Con relación a la movida del martes, Delmonte estimó que “habrá unos cien puntos donde se instalarán las ollas para dar de comer a quien lo necesite, desde las 10 de la mañana hasta después del mediodía. Después se hará un cierre de jornada frente al local Anses de Rioja y Sarmiento, porque es parte del Ministerio de Capital Humano, donde se entregaría un petitorio”.

El representante de la CCC aclaró que la protesta del martes no incluirá cortes de calles. “Idea es visibilizar la problemática y estar en los principales avenidas”, sin cortes de tránsito.