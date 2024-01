PANTALLAZOS ► La manija por la gloria en el Mundial de Qatar sigue activa con la subida a HBO Max de Elijo creer: el camino del campeón, el documental oficial de la AFA con archivo mundialista, narración de Ricardo Darín y testimonios de Messi, Di María y todos los muchachos ► Además, producciones argentinas temáticas sobre kilómetros y rutas es la propuesta del especial Viajes, de la plataforma pública y gratuita bonaerense Bafilma, que incluye la serie Una gira diferente, con León Gieco; o cortos como Yarará, de Sebastián Sarquis, y 813, de Fernando Cola.



DE VISITANTE ► El dj español Henry Saiz animará fiesta dance en Sonora Park de Mar del Plata, el 21/1 ► El babyface de los Backstreet Boys, Nick Carter, reprogramó su show en C Complejo Art Media para el 3/3 y sumó set acústico en el Cine Teatro Gran Pilar para el 2/3 ► El israelí Shlomo, los franceses Trym y Oposition y el venezolano Michel Lauriola armarán cónclave de djs el 1/4 en Under Club ► Y confirmaron visita el proyecto argentino-mexicano Øostil, para el 17/2 en el Predio Berta de Alta Gracia, Córdoba; y el combo vasco-argentino Ciclonautas, que pasará con la gira por sus primeros 10 años para tocar junto a la rosarina Mica Racciatti en The Roxy (17/2) y en el CC Güemes de Rosario (23/2).



CICLODELIA ► El ciclo Mover La Lengua invita a fecha temática sobre la amistad, con poesía, charla, danza y participación de Walter Lezcano, Mariana Palumbo, Joy Yeguaza, Tuti Curani y otrxs, el domingo 14/1 en la Ciudad Cultural Konex ► Mientras que la Feria Finde, que organiza la Provincia de Buenos Aires, reunirá en su ciclo de verano variadas experiencias creativas con muestras, presentaciones de libros, editoriales locales, charlas de escritores y representantes de su Catálogo de Diseño, de viernes a domingos en el Museo Mar, de Mar del Plata.

LA JODITA ► Mucha opción de fiesta para elegir para este viernes 12/1, con la Sense! Espuma, que promete perreo, cumbia y pop vintage sobre colchón espumoso en The Sub; la Krush, que convoca a su primer encuentro del año con maridaje de LGBTQ & k-pop en Tacheles; y La Putx, que propone pop, perreo y accesorios veraniegos alusivos como abanicos y bracitos inflables en el Club Cultural Matienzo.

COVER ME ► La H No Murió celebra los 35 años de Hermética con gira por Argentina y España, que incluirá toques en Mar del Plata (27/1, GAP), El Teatro Flores (23/2), La Plata (23/3, Teatro Ópera), el Rock en Baradero (30/3), y luego recitales en Barcelona, Valencia, Almería, Málaga y Madrid ► Por otro lado, este sábado 13/1 sale tributo a Sumo y su legado en Circus Bar, con fecha compartida por After Chabón y Hasta Las Pelotas.





