El ex piloto de automovilismo y ex diputado bonaerense Marcos Di Palma fue denunciado hoy penalmente por el delito de "conducción temeraria", tras realizar trompos y giros en un auto de competición en el centro de la ciudad de Pergamino.



El intendente del municipio, Javier Martínez, confirmó a Télam que "hoy al mediodía se inició una causa penal" contra el ex piloto por "conducción temeraria".



Además, el jefe comunal indicó que la jueza de Faltas de Pergamino, Marcela Noe, le labró una causa contravencional por infracciones a las normas de tránsito.



El martes pasado, Marcos Di Palma subió un video a sus redes sociales titulado "Trompos en Pergamino junto con los amigos", en el que se lo ve a bordo de un auto de competición realizando maniobras peligrosas en las calles de esa ciudad del norte de la provincia de Buenos Aires.



El hecho se registró en la estación de servicio, ubicada sobre avenida de Mayo y Merced, en momentos en que piloto estaba con amigos



En declaraciones al canal Todo Noticias, la jueza Noe expresó que ese "vehículo de competición no reúne los requisitos" obligatorios para circular y manifestó que se dieron un "concurso de infracciones", entre ellas, la "falta de medidas de seguridad para circular en la vía pública, falta de chapa patente, luces" o "la utilización de la vía pública para un fin especial que no está autorizado previamente".