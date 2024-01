El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, confirmó que llegaron a un acuerdo de "recomposición salarial en dos pagos" con la Policía local tras una serie de protestas de los efectivos y al mismo tiempo afirmó que enviará un proyecto a la Legislatura provincial para crear "una moneda propia" para el distrito en medio de la tensión con el gobierno de Javier Milei.

En declaraciones radiales, el mandatario aseguró que este sábado convocó "a sesiones extraordinarias y envié un proyecto de ley para que me den instrumentos financieros, ya sea virtual o físico, para poder echar mano, de ser necesario, ante el abandono de Nación con la provincia de La Rioja".

Quintela admitió que la situación de los riojanos es "desesperante" y manifestó que no quiere que la gente "se muera de hambre". "Si antes no llegábamos a fin de mes, hoy no llegan a la finalización de la primera semana después del cobro. Pagan sus obligaciones y se quedan sin plata, van a comprar y no compran nada", lamentó.

Días atrás, el gobernador había criticado duramente la gestión del presidente ultraderechista. "Queremos aumentar los sueldos y necesitamos que Nación envíe los fondos que le corresponden a las y los riojanos. Seguimos solicitando al Gobierno Nacional el envío de fondos que nos deben este año que es de 9300 millones de pesos para poder otorgar aumentos, pero el mismo hace oídos sordos a este pedido dejando a un lado la necesidad de las provincias", había publicado en la red social X (antes Twitter).

Moneda propia en La Rioja, como en 2001

Quintela recordó que la provincia de La Rioja tuvo que emitir una moneda propia en el período 2000-2001 y también cuando el expresidente Carlos Menem era gobernador de ese distrito en 1988. "Con eso se pagaba parte de los salarios hasta tanto se normalice la situación", remarcó.

"La moneda funciona con un porcentaje en efectivo y un porcentaje en bono", explicó el referente peronista, y agregó que "esos bonos se los recibe la provincia para el pago de los servicios, impuestos y tasas. En cuanto al comercio hay que acordar con la Cámara de Comercio para que reciba esta moneda como forma de pago".

Además, sostuvo que se encuentra "conversando con algunos gobernadores" para poder llevar adelante "una nueva ley de coparticipación". "Se reparte solamente el 31% de la coparticipación. No se distribuye el impuesto al cheque y el impuesto país tampoco. Lo mismo sucede con las retenciones por importación y exportación", sentenció.

