Raúl Cascini, integrante del Consejo de Fútbol de Boca, dejó en claro que la dirigencia xeneize quedó molesta con la actitud de Valentín Barco, que ejecutó su cláusula de rescisión para marcharse al Brighton.

"Lo de Valentín es claro y todo el mundo lo sabe: le quisimos renovar por cuatro años en su momento y él con su representante no quisieron, firmaron un año solo con la condición de la cláusula (10 millones de dólares)", expresó Cascini, que remarcó que Boca no pudo hacer nada para evitar la partida del talentoso futbolista. "Lo que tienen que saber es que cuando pasó lo que pasó, la cláusula la ejecuta el jugador, fue hecho y firmado por el jugador. No tenemos otra opción que hacer lo que sucedió, que haya firmado eso. Pero hoy estamos felices, es el único jugador que se fue y estamos felices con el plantel que tenemos", indicó el ahora dirigente.

Cascini además explicó que Boca intentó hasta último momento para renovar el vínculo. "Ahora, apenas empezamos a entrenar, quisimos renovarle, nos sentamos con él y su representante y nos dijeron que en dos días iban a contestar. Y vinieron con la firma de la cláusula. Así fue. Nosotros no mentimos. Vamos por los caminos correctos, quisimos renovarle de vuelta por cuatro años más, que siguiera creciendo en nuestro club, que siguiera aprendiendo, pero hay que ser agradecido a veces en la vida. Las cosas pasaron como pasaron", cerró el exvolante central, visiblemente molesto por la actitud tomada por el lateral zurdo.