Los tenistas argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez debutaron con sendos triunfos para avanzar a la segunda ronda del Abierto de Australia, mientras que ya fueron eliminados del primer Grand Slam de la temporada sus compatriotas Facundo Díaz Acosta y Pedro Cachín.



Cerúndolo, primera raqueta nacional, sufrió pero le ganó al australiano Dane Sweeny en cinco sets por 3-6, 6-3, 6-4, 2-6 y 6-2 en la jornada inaugural en Melbourne Park.



A su vez, Báez se recuperó y superó al estadounidense Jeffrey John Wolf, quien se retiró en el cuarto set por lesión, por 3-6, 6-2, 6-3 y 3-0.



El mejor argentino del ranking ATP, se impuso al local Sweeny luego de un intenso partido de 3 horas y 23 minutos en el John Cain Arena. Fue el primer triunfo en la temporada para el número 22 del mundo, que había arrancado con derrotas en Hong Kong y Auckland.



Con el público volcado lógicamente en favor del tenista local, Cerúndolo sufrió para imponerse al joven de 22 años, número 257 del ranking.



Tras perder el primer set, Cerúndolo se recuperó y ganó los dos siguientes pero perdió en el cuarto y tuvo que llegar al quinto set para sacarse de encima el debut.



"Fue una dura batalla. Él jugó muy bien y yo no tenía nada de confianza. Fue muy desafiante y tuve que trabajar muchísimo. Pero estoy contento de haberlo ganado", expresó "Fran" en declaraciones que brindó después del partido al sitio oficial de la ATP.



Cerúndolo ganó su octavo partido de Grand Slam y la mitad fueron en Australia, donde intentará superar su mejor actuación que fue hasta la tercera ronda en 2023.



En la segunda fase su rival su rival será por primera vez en su carrera el húngaro Fabian Marozsan, número 65 del ranking, que venció al croata Marin Cilic por 6-1, 2-6, 6-2 y 7-5.



El otro argentino debutante con victoria fue Sebastián Báez, quien pasó a fase 2 por segunda vez en su carrera tras la retirada del estadounidense Wolf. En 2 horas y 13 minutos, Báez estaba 2-1 arriba tras ganar el segundo y tercer set (6-2 y 6-3) pero su rival se retiró por lesión cuando perdió 3-0 en el cuarto.



El número 26 del mundo también festejó su primera victoria del año y jugará la segunda ronda de Australia, al igual que en 2022.



El tenista, de 23 años, protagonizará un duelo sudamericano de la segunda ronda y enfrentará al colombiano Daniel Galán (89°), que luchó más de cinco horas para ganarle al local Jason Kubler con parciales de 2-6, 6-3, 7-6(3), 4-6 y 7-6 (8).



Pedro Cachín había arrancado bien pero el neerlandés Jesper De Jong lo sacó en primer ronda con parciales de 4-6, 6-2, 6-3 y 6-4.



El cordobés se despidió en primera ronda en su segunda participación en cuadro principal del Grand Slam australiano.



El otro eliminado fue Facundo Díaz Acosta, quien batalló durante más de cuatro horas con el estadounidense Taylor Fritz pero finalmente perdió 4-6, 6-3, 3-6, 6-2 y 6-4.



El tenista, de 23 años, estuvo cerca de dar la sorpresa ante el número 12 del mundo pero finalmente no pudo festejar su primera victoria en un cuadro principal de Grand Slam.



Esta noche, desde las 00:30, se presentará el platense Tomás Etcheverry (30) frente al experimentado británico Andy Murray (ex N°1 y actual 44) en el Kia Arena.



Mientras que el rosarino Federico Coria (85) contra el chino Zhizhen Zhang (53) en el court 7, desde las 2:00 de Argentina.



La rosarina Nadia Podoroska (63) debutará ante Tamara Zidansek (99), en el primer turno de la cancha 8, desde las 21:00 (hora argentina) por ESPN y Star+.



La mejor tenista argentina, de 26 años, arrancó la temporada en Hobart (WTA 250) con un abandono por una molestia en el hombro derecho y se pondrá a prueba en su tercera participación en Australia.