No deja de ser paradójico. O, tal vez, la más clara expresión de que el libre mercado no siempre estimula la competencia ni mucho menos baja el valor de los bienes y servicios. Al menos eso no ocurre en esta temporada teatral, donde en Mar del Plata se da una situación que no deja de sorprender a propios y extraños: el espectáculo de la temporada teatral marplatense que tiene el valor más caro de las entradas es el de... Fátima Flórez. Lejos de aplicar lo que pregona su actual pareja, el presidente Javier Milei, sobre la necesidad de hacer un esfuerzo, la aspirante a primera dama de la Nación no se compadece de los y las argentinas y en apenas dos semanas fue la única que aumentó el precio de las entradas para ver su espectáculo de imitaciones.

Para poder ver Fátima 100%, el espectáculo que Flórez realiza en el Teatro Roxy-Radio City, los espectadores deben pagar entre 8 mil y 15 mil pesos por entrada, según la ubicación elegida. El valor máximo del ticket de la obra de la imitadora era hasta hace una semana de 12 mil pesos, precio que consensuaron los productores de todos los espectáculos que conviven hoy en la Ciudad feliz. De hecho, el mismo Guillermo Marín, productor de Fátima 100%, se había sumado públicamente a la iniciativa de “precio amigable” impulsada por Carlos Rottemberg y acompañada por el resto de los empresarios teatrales. En Mar del Plata, desde el comienzo de la temporada ninguna entrada de ninguna obra superaba los 12 mil pesos.

Sin embargo, desde la semana pasada Marín y Flórez aumentaron el valor máximo del ticket, correspondiente a ubicaciones de la Platea Central de la sala The Roxy, contrariamente a lo que el productor había expresado públicamente. La disparada de precios que se dio en el último mes, sumado tal vez al envión que le dio ser el espectáculo más visto de la plaza balnearia (encabeza el rating de espectadores y recaudación), llevaron a cambiar de postura y a incrementar el valor de la entrada más cara. Predican con el ejemplo: mas allá de la crisis económica, fue el único espectáculo de la cartelera de Mar del Plata que aumentó la entrada en lo que va de la temporada veraniega 2023/2024.

El aumento en el valor de la entrada de Fátima 100% es una decisión íntegramente tomada por el productor del espectáculo, con el aval de la artista y pareja del presidente de la Nación, que hace unas semanas viajó a Mar del Plata exclusivamente para ver la obra, subir al escenario y besar a su enamorada, en un video que se volvió viral. No es una medida tomada por el complejo teatral en el que se lleva a cabo la obra. De hecho, el otro espectáculo que se da en el complejo Teatro Roxy-Radio City es Kinky Boots, la comedia musical con Federico Bal, German Tripel y Sofía Pachano, que mantiene el valor de sus entradas entre 8 mil y 12 mil pesos desde comienzos de la temporada. El espectáculo de Flórez tiene 7 funciones semanales y ocupa la sala Roxy, más pequeña que la Radio City donde está Kinky Boots.

El unilateral aumento en el valor de las entradas de Fátima 100% quiebra con la idea del resto de los empresarios teatrales de no subirse a la ola inflacionaria que transita el país. En efecto, en los primeros quince días de temporada teatral, en Mar del Plata se había confirmado un crecimiento del 54 por ciento de entradas vendidas en comparación con el mismo período del año pasado. Una gran noticia, teniendo en cuenta que a la ciudad balnearia llegaron menos turistas que el año anterior.



“Seguramente esa expansión -explicó la semana pasada Rottemberg- se explica por la mayor atracción de algunas propuestas y fundamentalmente por la empatía pública lograda por el sector ante el anuncio anticipado -y cumplido en la práctica- de llegar a las boleterías con un valor de precio amigable. Podrían ser, entonces, buenas razones para lograr una temporada teatral positiva en audiencia. Nuestra actividad brindó certidumbre al difundir con anterioridad al inicio de la temporada el rango de precios -entre ocho y doce mil pesos la entrada más alta- dependiendo de los espectáculos y comodidades en las salas. Esto resultó un mensaje positivo por la importancia de saber 'cuánto valen las cosas', uno de los temas que nos angustian a todos los consumidores”.

Suerte de paradoja estival, en Fátima 100% sobran las imitaciones a personalidades de la cultura y la política (desde Mirtha Legrand y Yanina Latorre a Milei o Cristina Fernández, pasando por Carmen Barbieri y Marisa Balli), pero no a los "precios amigables" que consensuaron el resto de las propuestas teatrales marplatenses. El latiguillo libertario de “no hay plata”, que Flórez se encarga de subrayar cuando imita a su pareja sobre el escenario, no se corresponde cuando se trata de recaudar en el ámbito privado.