En diciembre, los precios mayoristas subieron 54% y el costo de la construcción 30,1%. El informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que en el acumulado durante 2023 los precios mayoristas aumentaron 276,4% y el costo de la construcción 222,8%.

La fuerte incidencia de la inflación en los precios internos se vio reflejada en que, en el mes en que aumentó el tipo de cambio oficial en un 118 por ciento en el día 12, los precios de productos importados registraron un aumento del 80,6 por ciento. Los productos nacionales no se quedaron atrás, aunque sin alcanzar un rango tan alto: incrementaron su precio en un 51,1 por ciento.

Pese a que durante diciembre prácticamente no se realizaron pagos al exterior por importaciones, dado el "cepo total" que impuso el flamsente gobierno de Javier Milei y Luis Caputo a la salida de dólares del Banco Central, el factor expectativas tuvo mayor incidencia que un alza de costos efectivo. Inmediatamente, los formadores de precios volcaron a sus precios internos no sólo el salto del dólar de referencia, sino que además incorporaron como factor determinante una inflación esperada mucho más elevada que en los cálculos anteriores, teniendo en cuenta la constante alusión de Milei, incluso ensu discurso de asunción, a un avance en los precios del orden del 20 al 40 por ciento mensual por lo menos hasta marzo.



Por su parte, el costo de la construcción marcó en el último mes del año pasado una suba de 30,1% y un acumulado de 222,8% en 2023.



Los precios a nivel minoristas registraron un avance de 25,5% en diciembre, algo menos de la mitad de la suba verificada en el sector mayorista, lo que hace presagiar para enero un importante arrastre que impactaría en la medición del primer mes de 2024.



En 2023, la inflación minoristas ascendió al 211,4%, el índice más alto desde 1990 a la fecha.



En lo que hace a los precios mayoristas se anotaron subas del 241,3% en Productos Primarios, del 271 % en Manufacturados; 432,6 % en Importados, y 120 % en Energía Eléctrica



Entre los productos primarios se destacaron las subas del 245,4% en Agropecuarios, 239,9% en Petróleo Crudo y Gas; 215,8% en Minerales no Metalíferos y 206,1% en Pesqueros.

En los manufacturados las alzas alcanzaron al 235% en Alimentos y Bebidas; 303,1% en Papel y sus productos; 292,7% en Sustancias Químicas; 316,4% en Caucho y Plástico; 337,2% en Metálicos Básicos; 404 en Máquinas y aparatos eléctricos; 233,3% en refinados del petróleo, entre otros.





La construcción



En cuanto al Costo de la Construcción, el aumento del 222,8 promedio estuvo compuesto por un alza del 297,4% en los Materiales, del 192,9% en Gastos Generales, relacionado con los servicios que se pagan en el sector, al tiempo que la Mano de Obra aumentó 151,8%.



En este último segmento se destacó el alza del 154,1% en el costo de los subcontratados, y del 151,4% de la mano de obra asalariada.



En el capítulo Gastos Generales se anotaron alzas del 341,/ % en Volquetes; 215% en Retroexcavadora; 204,4% Pala cargadora; 194,5% en Camioneta; 190,3% en Andamios, entre otras.



Un relevamiento que llevó a cabo la asociación civil Opinión Construya dio cuenta que el 46% de los encuestados proyecta para 2024 un descenso en en la actividad, mientras que 27% espera que se mantenga y un 18% prevé una mejora.



De manera más específica, "entre los constructores y arquitectos, 41% respondió que espera una caída de su actividad en el próximo año, mientras que las inmobiliarias y los desarrolladores se mostraron más optimistas que el resto de los eslabones de la cadena de valor", puntualizó el trabajo.



El relevamiento se realizó entre el 24 de noviembre y el 11 de diciembre y abarcó a 436 profesionales de la cadena de valor de todo el país, entre ellos arquitectos, desarrolladores, constructores y distribuidores de materiales.



El domingo pasado, en declaraciones a radio Mitre, el presidente Javier Milei advirtió el país seguirá "padeciendo alta inflación durante unos meses" pero aseguró que si el plan se mantiene "en esta senda de la austeridad, el emprolijamiento y el saneamiento del Banco Central", su gestión logrará "abatir la inflación".



Milei consideró como un “logro enorme” que el índice de inflación de diciembre último haya sido de 25,5% y lo atribuyó a un “plan de estabilización hiperortodoxo” que consiste, dijo, en “un fuerte ajuste fiscal para que no haya más necesidad de emisión para financiar al fisco, un proceso de saneamiento del Banco Central, que está en curso, y un sinceramiento en el mercado de cambios”.