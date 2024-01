En una sesión extraordinaria, la Legislatura de La Rioja aprobó la emisión de Bonos de Cancelación de Deuda por parte del Ejecutivo Provincial. La medida, respaldada mayoritariamente, busca enfrentar la crisis económica y proteger el poder adquisitivo de los trabajadores, en un contexto de inflación y ajustes del Gobierno Nacional, según expresaron desde el arco político. El Ejecutivo provincial presentó este patrimonio, por un monto de $22.500 millones, como una herramienta para sostener la economía local y generar oxígeno financiero.



Sobre su aprobación

La sesión, presidida por la vicegobernadora Teresita Madera, aprobó sobre tablas el proyecto de ley que autoriza a la Función Ejecutiva a emitir Bonos de Cancelación de Deuda. Teresita Madera, en conferencia de prensa previa al debate, explicó que la emisión de este bien social, denominado Bonos de Cancelación de Deuda, tiene como objetivo principal mejorar la economía de los trabajadores y sostener al comercio local. Madera destacó la urgencia de esta medida ante la grave inflación que enfrenta el país, afectando el poder adquisitivo de la población. "La Argentina está siendo sometida a una inflación extremadamente grave", señaló.

El proyecto aprobado faculta a la Función Ejecutiva a emitir Bonos de Cancelación de Deuda en formato físico y/o digital por un monto de hasta pesos veintidós mil quiñentos millones, modificando el monto previsto por la propuesta del diputado Oscar Chamia, considerando la inflación prevista para enero y febrero, anunciada por el presidente de la Nación. Chamia subrayó la importancia de dar tranquilidad social mientras el Estado Nacional devuelve los fondos adeudados a la provincia.

Para asegurar el cumplimiento y control de la emisión, la ley crea la Comisión de Seguimiento y Fiscalización, integrada por tres diputados, dos representantes de la Función Ejecutiva y un representante del Consejo Económico y Social Provincial. Los legisladores Raúl Cabral y Lourdes Ortiz, junto a la diputada Teresita Luna, fueron designados como miembros de la comisión. Originalmente se habia propuesto que el representante del la UCR, Gustavo Galván, fuese parte de esta comisión de Seguimiento y Fiscalización, pero el pidió no estar.



Ademas, el diputado Gustavo Galván planteó la trascendencia del proyecto para la provincia, pero cuestiono que se tratara sobre tablas diciendo que a pesar de que entiende la urgencia le parece poco serio el tratamiento acelarado de la ley.

Otra voz opositora al proyecto fue la diputada Liliana Medina, quien además fue interpelada por una de sus colegas por haber participado del tenso reclamo policial que rozó el delito de sedición hace unos dias atras. Para la representante de La Libertad Avanza "muchas veces nosotros decimos no al DNU por no facultar al ejecutivo y darle la posibilidad de hacer porque tengo dudas de como se va a implementar" expresó.

Sobre su implementación

Es importante destacar que esta no es la primera vez que la provincia de La Rioja recurre a la emisión de Bonos de Cancelación de Deuda como medida para enfrentar situaciones económicas críticas. En el pasado, durante el gobierno de Carlos Menem, la provincia emitió bonos durante la hiperinflación que afectó al país. Posteriormente, durante la gestión de Ángel Maza, en medio de la crisis económica del 2001, La Rioja nuevamente optó por esta herramienta financiera.

A diferencia de aquellos momentos, la tecnología actual ofrece herramientas que podrían agilizar los tiempos de implementación de estos bonos y saltear algunas de las trabas que conocimos. El debate sobre la metodología de implementación será tarea del Poder Ejecutivo que deberá evaluar, considerando los pros y contras, de emitir esta cuasi moneda en papel, tarjeta o billetera virtual.

Mientras tanto, el gobernador Ricardo Quintela ha estado trabajando para conseguir la adhesión del sector privado a esta iniciativa. Lograr la aceptación y comprensión del sistema de implementación de los bonos es crucial para su éxito. La colaboración con el sector privado es fundamental para garantizar que la cuasi moneda sea aceptada ampliamente en el circuito financiero local generando así un flujo de $29 mil millones de pesos que actualmente estarian faltando por la recesión que generó la situación de la nación.

En los próximos meses, cuando los empleados de la administración pública de La Rioja comiencen a percibir un porcentaje de hasta el 30% de sus ingresos en esta cuasi moneda, podrán utilizarla para realizar diversas transacciones. Desde el pago de servicios hasta la adquisición de alimentos, e incluso saldar sus obligaciones financieras como el pago de tarjetas de crédito. El bono contará con el respaldo de una reserva en pesos, brindando seguridad y confianza a los usuarios de esta nueva herramienta económica. Tambien se preveen medidas preventivas para evitar la posible especulación de algunos empresarios de devaluar la moneda como sucedio en el pasado, por el contrario se preveen programas de incentivos para que esta transacción se rodee de doble ganancia.

La implementación de "el chacho", nombre ficcional del bono de cancelación de deuda, se presenta como un desafío y pero tambien podria ser una oportunidad para La Rioja, donde las experiencias pasadas de emisión de bonos se conjugan con las posibilidades tecnológicas actuales. El gobierno, con el respaldo legislativo, busca así afrontar la difícil coyuntura económica y brindar soluciones concretas para sostener la economía local y proteger el poder adquisitivo de los ciudadanos.



De cara al futuro

El presidente Javier Milei se refirió a la iniciativa de La Rioja para emitir cuasi moneda, dando la bienvenida a las monedas provinciales en la competencia. A través de redes sociales, expresó su posición a favor de la libre competencia monetaria y minimizó la implementación de las cuasimonedas provinciales, asegurando que no serán rescatadas por el Gobierno Nacional. Sin embargo, Nación adeuda una suma superior a lo que se está emitiendo y el bono no es una emisión de dinero al descubierto, sino una forma de ganar tiempo que la gente no puede esperar comer en algún futuro lejano.



El proyecto de ley habla de la tecnología blockchain y del nacimiento de "un nuevo paradigma mundial fruto de la creación del bitcoin", y en consonancia con las recientes evoluciones en el ámbito financiero y tecnológico, la propuesta de emitir una moneda digital en La Rioja se alinea con la conceptualización de las monedas digitales como una forma de criptoactivo. Estos criptoactivos, incluyendo las monedas digitales estatales, se emplean primordialmente como medios de intercambio en el mercado financiero.

En este sentido, el Estado Provincial de La Rioja tiene la facultad de elegir el régimen legal que mejor se adapte a sus circunstancias específicas, asegurando que la emisión de la moneda digital responda al bienestar general de la población. Esto implica que la moneda digital de La Rioja será aplicable a diversas transacciones y operaciones civiles y comerciales de criptoactivos, funcionando como medio de pago, ahorro o inversión.

La propuesta no solo se enmarca en la necesidad de hacer frente a las circunstancias económicas actuales, sino que también refleja la adaptación del Estado a las tendencias y avances tecnológicos en el ámbito financiero. De esta manera, La Rioja se posiciona como parte integral del ecosistema fintech, abriendo nuevas posibilidades en el ámbito de las transacciones y operaciones financieras en el marco de las criptomonedas.

En lo inmediato "el chacho" será una herramienta para sostener la economía local y generar una rapida solución para quienes no pueden esperar promesas a largo plazo. Pero a su vez no se descarta la posibilidad de que se constituya en una herramienta para apostar a una provincia que cuenta con una reserva importante de los recursos naturales más ambicionados del planeta.